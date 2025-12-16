Produktionstekniker till Revent International AB!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Revent International AB söker en driven Produktionstekniker till deras team i Upplands Väsby. Bli en del av ett innovativt företag med global närvaro! Vi söker dig med erfarenhet inom verkstadsindustri med inriktning produktionsteknik, där du har arbetat inom områden som plåtbearbetning, svetsning, montering eller elkoppling.
OM TJÄNSTEN
Revent International AB är ett tillverkningsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för bagerier, och utvecklar även jässkåp och vakuumkylar. De söker nu en Produktionstekniker att förstärka teamet med, där du kommer arbeta tätt tillsammans med operatörer, tekniker och produktionsledning för att utveckla produktionen. Det är en bred roll där du är en kritisk länk mellan produktutveckling/konstruktion, inköp och produktion.
Revent International följer ett ISO 9001-certifierat verksamhetssystem för att säkerställa högsta kvalitet och strukturerad verksamhet. Deras produktionsavdelningar omfattar plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en spännande roll i ett innovativt och framgångsrikt företag där ambitionen är att detta blir ett långsiktigt samarbete.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med produktionstekniska förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
• Stödja arbetsledare vid avvikelsehantering samt stötta kvalitetsavdelningen vid produktionsrelaterade reklamationer.
• Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och arbetsinstruktioner.
• Samverka med konstruktionsavdelningen vid produktframtagning, val av tillverkningsmetod och uppdatering av ritningsunderlag.
• Driva och delta i förbättringsprojekt enligt LEAN-metodik.
• Säkerställa att rutiner, riktlinjer och standarder följs och vidareutvecklas..
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom tillverknings/verkstadsindustri med inriktning produktionsteknik.
• God erfarenhet av ritningsläsning (mekaniska ritningar och elscheman).
• God kunskap/erfarenhet i mätteknik.
• Erfarenhet inom något av följande områden: plåtbearbetning, svetsning eller montering.
• Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift, då daglig dokumentation och kommunikation sker på båda språken.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ERP/MPS system.
• LEAN-erfarenhet (t.ex. 5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone).
• Erfarenhet av kalibrering.
• Kunskap inom automatisering.
• Erfarenhet av lasersvetsning.
• Elteknisk kompetens.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Revent International AB är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning till bagerier över hela världen. Huvudkontoret ligger i Upplands-Väsby och har ca 100 anställda. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9646002