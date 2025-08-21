Produktionstekniker till Revent - Utmana och förbättra med oss!
Simplified Recruitment Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Upplands Väsby Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands Väsby
2025-08-21
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Inledning
Varmt välkommen till ett spännande tillverkningsföretag i Upplands Väsby, där största delen av tillverkningen sker in house och där stora delar av verksamheten sker via export.
Vi söker nu efter en driven Produktionstekniker för att förstärka befintligt Produktionsteknik- och Underhållsteam!
Information om tjänsten
Revent International AB är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning till bagerier över hela världen. 1958 uppfann Revent stickugnen, och man har sedan dess varit marknadsledande och omtalade i branschen för sin innovation. Vi utvecklar även jässkåp och vakuumkylar.
Revents huvudkontor ligger i Upplands-Väsby och har ca 100 anställda. Här finns hela stabsfunktionen inklusive marknadsföring, utveckling, konstruktion, service, inköp och även huvudfabriken. Utöver detta finns dotterbolag i USA, Tjeckien och Mexico. Försäljning hanteras i huvudsak via lokala återförsäljare i respektive land. Idag har vi återförsäljare i ca 50 länder över hela världen. 2014 lanserades Revents nästa stora innovation, den runda bakugnen, som kommer bli Revents framtid.
Det är viktigt för oss att du mår bra och känner dig trygg på din arbetsplats. Detta innebär att vi på Revent självklart erbjuder kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
I dina 12 första månader i tjänsten blir du anställd som konsult via Simplified, med allas målbild att du sedan blir överrekryterad direkt till Revent.
Vi erbjuder dig
På Revent International AB värdesätter vi gemenskap och trygghet. I början kommer du få en introduktion för att på bästa sätt komma in i rollen och lära känna verksamheten. Från vår produktion i Upplands Väsby erbjuder vi, förutom bland annat friskvårdsbidrag, kollektivavtal och tillgång till en trevlig personalmatsal, ett varierat arbete där just ditt bidrag kommer att göra stor nytta!
Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker kommer du att ingå i teamet för produktionsteknik och underhåll, där du arbetar nära operatörer, tekniker och produktionsledning för att utveckla och optimera produktionen. Din roll är bred och viktig, då du fungerar som en länk mellan produktutveckling, konstruktion, inköp och produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Att kontinuerligt arbeta med produktionstekniska förbättringar för att öka säkerhet, kvalitet och effektivitet i produktionen.
Stödja medarbetare vid hantering av avvikelser och ge support till kvalitetsavdelningen vid produktionsrelaterade reklamationer.
Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder och tillverkningsprocesser, samt skapa detaljerade arbetsinstruktioner när det behövs.
Samarbeta med konstruktionsavdelningen kring produktutveckling, val av tillverkningsmetod och uppdatering av ritningsunderlag.
Vara starkt involverad i att organisera förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av maskiner och utrustning.
Säkerställa att riktlinjer, regler och rutiner följs och vidareutvecklas i samarbete med din närmaste chef.
I rollen ingår även att leda och driva kontinuerliga förbättringsprojekt för att öka effektiviteten och produktiviteten i produktionen.
Vi söker dig som
Vi söker en engagerad och nyfiken person som vill utvecklas inom produktionsteknik. Du har en stark vilja att lära dig och ser detta som en chans att växa i en roll där dina insatser verkligen uppskattas.
Vi tror att du har några års erfarenhet av verkstadsarbete samt en eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning.
Det är viktigt att du har flytande kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är kunskap inom el eller automation.
Övrigt
Stad: Stockholm, Upplands Väsby
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning 12 månader, med goda möjligheter till förlängning
Tillträde enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: Josefine Nelander, Simplified, josefine.nelander@simplifiedco.se
För slutkandidat kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras. I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142) Arbetsplats
Revent International Aktiebolag Kontakt
Alexander Lundgren alexander.lundgren@simplifiedco.se Jobbnummer
9469196