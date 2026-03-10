Produktionstekniker till Ragn-Sells!
Academic Work Sweden AB / Driftmaskinistjobb / Robertsfors Visa alla driftmaskinistjobb i Robertsfors
2026-03-10
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Robertsfors
, Umeå
, Vännäs
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
På Ragn-Sells driver man hållbar utveckling och nu söker vi en Produktionstekniker till Robertsfors för en nyckelroll inom vattenrening. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med viktig dokumentation. Är du tekniskt intresserad som trivs med att arbeta problemlösande i en miljö där idéer värdesätts och alla idéer räknas? Då kan den här rollen vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som Produktionstekniker ansvarar du för den dagliga driften av vår vattenreningsanläggning i Robertsfors/Umeå. Rollen är en kombination av praktiskt utomhusarbete och noggrann dokumentation. Du kommer att utföra provtagningar, övervaka system och säkerställa att Ragn-Sells processer håller högsta standard för miljö. Du kommer att arbeta nära ditt team som finns på plats och även med specialister inom miljö och vattenrening.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos Ragn-Sells och rekryteringsprocessen hanteras av oss på Academic Work. Dina arbetsuppgifter
Rollen som Produktionstekniker innebär att du operativt driver och övervakar vattenreningssystem, utför regelbundna provtagningar och säkerställer att processer och flöden fungerar optimalt. På sikt kommer du även att utföra markprovtagning men fokus i början är vattenrening. Vidare kommer du även att ansvara för dokumentation av ditt arbete samt utföra enklare underhåll för att bibehålla anläggningens funktion.
Drifta och övervaka vattenreningsprocesser.
Utföra dagliga ronderingar och provtagningar av vatten.
Dokumentera utfört arbete och processdata digitalt.
Stödja sektionschefer i utvecklingsprojekt och driva förbättringar i produktionsprocesser.
Utföra enklare underhåll som byte av pumpar och packningar.
Vi söker dig som
Har en avancerad förmåga att arbeta noggrant och strukturerat.
Har en gymnasial utbildning med teknisk inriktning, eller motsvarande arbetserfarenhet
Har ett stort säkerhets tänk
Har goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av vattenrening
Har några års erfarenhet från återvinnings- eller miljöbranschen
Nyckel beteenden för att lyckas i rollen är:
Optimistisk
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZRUZBO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Jobbnummer
9787050