Produktionstekniker till PKs Mekaniska!
Maskiningenjörsjobb / Kumla
2025-11-06
Är du en lösningsorienterad och driven person med erfarenhet av produktionsteknik och CNC-bearbetning? Trivs du i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med att utveckla processer och automation? På PKS Mekaniska blir du en nyckelspelare i ett familjeägt företag som satsar på modern teknik, digitalisering och långsiktig utveckling - både för verksamheten och för dig som individ.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos blir du en central del i arbetet med att utveckla och optimera produktionen. Du kommer arbeta nära både operatörer och ledning och vara delaktig i allt från maskininvesteringar till effektivisering av befintliga processer.
Arbetsuppgifterna kommer i stora drag handla om att:
Optimera och utveckla processer för fräsning (3-, 4- och 5-axlig), svarvning och automation
Skapa och standardisera CAM-program, verktygsbibliotek, fixturer och ställblad
Delta vid investeringar i nya maskiner och automation - från kravställning till driftsättning
Medverka vid inkörning av nya detaljer och säkerställa en stabil process från start
Förenkla och förbättra mätprocesser genom mätfixturer, rutiner och utbildning
Stötta och utbilda operatörer i CAM/CAD och mätteknik
Delta i kunddialoger kring tillverkningsmetoder och tekniska lösningar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som produktionstekniker inom verkstad eller maskinbearbetning. Möjligtvis är du en erfaren, självgående operatör idag.
Har god kunskap inom CNC-programmering och produktionsteknik
Meriterande erfarenheter:
Kunskap inom automation
CMM-mätteknik
ERP-system, gärna Monitor G5
Har erfarenhet av CAM-programmering (gärna E-SPRIT) och CAD (SolidWorks)
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att utveckla och förbättra processer och har förmågan att förklara och lära ut till andra.
Vi erbjuder
Möjlighet till utbildning och vidareutveckling inom CAM, automation och mätteknik
Stora möjligheter att växa med rollen och ta mer ansvar på sikt
Ett familjeägt företag med korta beslutsvägar, stark teamkänsla och stor möjlighet att påverka
Friskvårdsbidrag
Placering i Kumla, med bra pendlingsmöjligheter via E20 och Örebro
Plats: Kumla, Örebro län Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454) Arbetsplats
Professionals Nord Karlstad Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9591279