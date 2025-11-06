Produktionstekniker till PKs Mekaniska!

Professionals Nord Örebro AB / Maskiningenjörsjobb / Kumla
2025-11-06


Produktionstekniker till PKS Mekaniska AB!

Är du en lösningsorienterad och driven person med erfarenhet av produktionsteknik och CNC-bearbetning? Trivs du i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med att utveckla processer och automation? På PKS Mekaniska blir du en nyckelspelare i ett familjeägt företag som satsar på modern teknik, digitalisering och långsiktig utveckling - både för verksamheten och för dig som individ.

Publiceringsdatum
2025-11-06

Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos blir du en central del i arbetet med att utveckla och optimera produktionen. Du kommer arbeta nära både operatörer och ledning och vara delaktig i allt från maskininvesteringar till effektivisering av befintliga processer.

Arbetsuppgifterna kommer i stora drag handla om att:

Optimera och utveckla processer för fräsning (3-, 4- och 5-axlig), svarvning och automation

Skapa och standardisera CAM-program, verktygsbibliotek, fixturer och ställblad

Delta vid investeringar i nya maskiner och automation - från kravställning till driftsättning

Medverka vid inkörning av nya detaljer och säkerställa en stabil process från start

Förenkla och förbättra mätprocesser genom mätfixturer, rutiner och utbildning

Stötta och utbilda operatörer i CAM/CAD och mätteknik

Delta i kunddialoger kring tillverkningsmetoder och tekniska lösningar


Vi söker dig som:

Har erfarenhet som produktionstekniker inom verkstad eller maskinbearbetning. Möjligtvis är du en erfaren, självgående operatör idag.

Har god kunskap inom CNC-programmering och produktionsteknik

Meriterande erfarenheter:

Kunskap inom automation

CMM-mätteknik

ERP-system, gärna Monitor G5

Har erfarenhet av CAM-programmering (gärna E-SPRIT) och CAD (SolidWorks)



Dina personliga egenskaper

För att trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att utveckla och förbättra processer och har förmågan att förklara och lära ut till andra.


Vi erbjuder

Möjlighet till utbildning och vidareutveckling inom CAM, automation och mätteknik

Stora möjligheter att växa med rollen och ta mer ansvar på sikt

Ett familjeägt företag med korta beslutsvägar, stark teamkänsla och stor möjlighet att påverka

Friskvårdsbidrag

Placering i Kumla, med bra pendlingsmöjligheter via E20 och Örebro

Plats: Kumla, Örebro län Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professionals Nord Örebro AB (org.nr 559287-0454)

Arbetsplats
Professionals Nord Karlstad

Kontakt
Jesper Wingqvist
jesper.wingqvist@pn.se

Jobbnummer
9591279


   

