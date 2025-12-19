Produktionstekniker till Parker Hannifin i Borås
Vi är Parker, ett multinationellt företag som är världsledande inom rörelse och styrteknik. Vårt syfte är att utveckla ingenjörslösningar som bygger en bättre framtid. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi tror på att mångfald och inkludering är motorn för att kunna uppfylla vårt syfte. Att arbeta hos oss innebär att tillhöra ett passionerat, dynamiskt och innovativt team som gör skillnad. Vi söker lagspelare som kan erbjuda våra kunder produkter, system och tjänster av hög kvalitet inom en mängd olika branscher. Läs mer: www.parker.com
Vill du bidra till att forma morgondagens tillverkningsprocesser och få en central roll i en tekniskt avancerad produktion?
Arbetsuppgifter och mål
Som Produktionstekniker hos Parker får du en central roll i att utveckla och optimera deras tillverkningsprocesser inom komponentbearbetningen (svarvning, fräsning, slipning, heningen och ytbehandling). Du arbetar nära produktionen och blir drivande i utvecklingen av säkerhet, kvalitet, metoder och effektivitet. Rollen innebär ansvar att utveckla processer, som håller extremt höga toleranskrav som är avgörande komponenter för deras produkter.
Som specialist deltar och leder du flera strategiska projekt och bidrar aktivt till att utveckla processerna. Målet i rollen är att förbättra säkerhet och ergonomi, höja kvalitet och effektivitet genom förbättringsarbete i projektform, tillsammans med produktionsgrupperna. Samtidigt ingår i rollen att vara involverad i framtagning av kundspecifika lösningar (prototyptillverkning) och utvecklingsprojekt.
Din Profil
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå eller motsvarande teknisk bakgrund kombinerad med erfarenhet från relevanta processer. Du har en analytisk och teknisk förmåga som gör att du kan utveckla och förbättra komplexa produktionsflöden. Du trivs i en roll där du är nära verksamheten och fungerar som både expert och stöd i hanteringen av flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Din kommunikationsförmåga är stark och du bygger naturligt goda relationer samtidigt som du arbetar strukturerat och har ett tydligt resultat- och förbättringsfokus. Som person är du samarbetsorienterad, etisk, uthållig och anpassningsbar, och du trivs med att ta ansvar för processer, fatta väl avvägda beslut och driva arbetet framåt i en miljö med höga krav på precision och kvalitet.
Vad erbjuder Parker?
Du får en viktig funktion i ett globalt företag med en stark och stabil ekonomisk grund - där dina insatser verkligen gör skillnad. Du blir en del av en internationell miljö.
Parker erbjuder ett samarbetsdrivet och engagerande arbetsklimat, där innovation, idéer och ständiga förbättringar uppmuntras och värdesätts. Som del av ett företag med över 100 års framgångsrik historia får du tryggheten av en stabil arbetsgivare - samtidigt som du är med och bygger framtiden.
Har vi väckt ditt intresse?
Ta chansen att forma din framtid hos oss! Parker är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och lika möjligheter. Vi diskriminerar inte på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation.
I den här rekryteringen samarbetar Parker Hannifin med Human & Executive. För mer information om tjänsten är du välkommen att maila till lotta.preijde@humanandexecutive.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Fast lön
