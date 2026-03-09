Produktionstekniker till Nordiqon AB i Falun
2026-03-09
Nordiqon är en nybildad industrikoncern med verksamheter i Mora, Falun och Tallinn. Vi står inför en spännande framtid med en budgeterad omsättning på närmare 200 Mkr till år 2026. Vår verksamhet präglas av högkvalitativ produktion, teknisk utveckling och ett starkt fokus på ständiga förbättringar. Genom kontinuerliga investeringar i modern maskinpark, digitalisering och kompetensutveckling strävar vi efter att ligga i framkant inom skärande bearbetning och CNC-teknik.
Vill du arbeta i en verksamhet där investeringstakten är hög, produktionen utvecklas snabbt och där du får en nyckelroll i att driva tekniska projekt framåt? Hos Nordiqon erbjuds du möjligheten att kombinera produktionsteknik med projektledning i en miljö där du verkligen får påverka.Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker får du ett brett och varierat ansvar där du driver både investeringar och förbättringsinitiativ i produktionen. Du arbetar nära platschefen och blir en viktig resurs i allt som rör teknisk utveckling och optimering. Rollen innebär att du leder investeringar från planering till driftsättning, exempelvis installation av nya maskiner och mätutrustning, inklusive riskanalys, förberedelser och uppstart. Du kommer också att arbeta kontinuerligt med processutveckling och effektivisering och bidra till att skapa stabila, effektiva och smarta produktionsflöden.
I din roll kommer du även att ha kontakt med företagets säljorganisation och vid behov även deras tekniker, exempelvis vid tekniska resonemang kopplade till offertunderlag eller kundanpassade lösningar.
I ditt uppdrag ingår även att vara ett tekniskt stöd till produktion, planering och kvalitet. Du samarbetar tätt med flera funktioner och blir en drivande kraft i att lyfta kompetens och arbetssätt i organisationen. Vid behov gör du enklare kalkyler och kostnadsbedömningar kopplade till offertunderlag. Arbetsmiljön är praktisk och verksamhetsnära, och du är ofta ute i produktionen där du har en tydlig närvaro i vardagen.Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera teknik, samarbete och projektledning. Du behöver vara en person som tar initiativ och driver utveckling framåt, samtidigt som du har lätt för att skapa goda relationer och engagera andra i förändringsarbete. Rollen kräver att du är kommunikativ, social och trygg i att leda utan formellt personalansvar. Du uppskattar att arbeta praktiskt och nära produktionen och trivs i en vardag där du både löser tekniska problem och håller ihop större projekt.
För att lyckas ser vi att du har en teknisk utbildning inom exempelvis produktionsteknik, maskinteknik eller industriell ekonomi, eller motsvarande erfarenhet.
Ett krav är att du har gedigen erfarenhet av CNC processer på hög nivå och
är van att arbeta i en tillverkande industri. Erfarenhet av CNC processer, maskininvesteringar eller mätutrustning är meriterande, liksom vana vid att läsa tekniska underlag och arbeta med förbättringsarbete. Det är även meriterande om du har arbetat i Monitor ERP.
Framför allt söker vi dig som kombinerar teknisk kompetens med nyfikenhet, engagemang och förmågan att skapa struktur i en organisation som är i utveckling.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-03-17. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
