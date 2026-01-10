Produktionstekniker till Nordhydraulic i Kramfors
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-01-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Vännäs
eller i hela Sverige
Nordhydraulic söker nu efter en erfaren produktionstekniker till monteringsavdelningen. Här finns möjligheten att bli en del av en internationell och högteknologisk miljö, där din kompetens verkligen gör skillnad. Rollen ger dig inte bara spännande arbetsdagar utan även en vardag omgiven av Höga kustens vackra natur! Vi arbetar med löpande urval, så ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Nordhydraulic är en del av Hydac Group och är specialiserade på utveckling och produktion av hydrauliska ventiler och styrningar. Som produktionstekniker på monteringsavdelning har du en central roll i att utveckla, förbättra och stötta produktionsprocesserna för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitetssäker produktion. Du fungerar som en naturlig länk mellan produktion, kvalitet och teknik och bidrar till ett smidigt samarbete mellan avdelningarna.
Du erbjuds
• Att arbeta i ett företag som växer och satsar för framtiden
• En avgörande roll i ett bolag inom HYDAC-koncernen, som har ett starkt samarbete med flera världsledande företag
• Ett utvecklande och varierat arbete där din expertis är avgörande
• Att arbeta i en region med stark framtidstro, gemenskap och hög kompetens
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och förbättra produktionsprocesser för både nya och befintliga produkter med fokus på effektivitet, kvalitet och ergonomi
• Planera och optimera layout med fokus på material- och produktionsflöden
• Driva och delta i förbättringsprojekt enligt LEAN metodik
• Upprätta och underhålla arbetsinstruktioner, flödesbeskrivningar och produktionsdokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom tillverkande industri
• Har goda kunskaper i ritningsläsning
• Har erfarenhet av Lean-arbete och kontinuerliga förbättringsprocesser
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper i CAD
• Erfarenhet av hydraulik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nordhydraulic AB levererar hydrauliska ventiler och styrningar till världsledande kunder inom främst fordonsindustrin. Vi är idag ca 170 anställda och finns i Kramfors, men ingår i HYDAC-koncernen med ca 10.000 anställda i 50 olika företag. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9677018