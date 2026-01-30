Produktionstekniker till Motala Verkstad
2026-01-30
Publiceringsdatum2026-01-30
Vill du arbeta på en av Sveriges mest anrika verkstäder och vara med och driva teknisk utveckling?
Drivs du av teknik, problemlösning och att skapa en mer hållbar och effektiv produktion?
Då kan detta vara tjänsten för dig!
Motala Verkstad behöver nu utöka sitt team och därmed söker vi efter en erfaren produktionstekniker/programmerare som vill vara en nyckelperson i deras tekniska team. Här får du möjlighet att utvecklas i en spännande miljö där nytänkande, samarbete och teknisk innovation står i fokus. De erbjuder en arbetsplats där olika perspektiv och erfarenheter värdesätts.
Som produktionstekniker hos Motala Verkstad får du en viktig roll i att driva och utveckla deras produktion. Du kommer att arbeta med både teknik och människor och vara en del av ett team där man hjälps åt för att hitta de bästa lösningarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Arbeta med att effektivisera produktionen och utveckla våra processer.
• Programmera och optimera mätmaskiner för att säkerställa högsta möjliga precision.
• CNC-programmering i Mastercam
• Bereda i affärssystemet Monitor
• Kvalitet och hållbarhet
• Se till att ni arbetar smart och resurssnålt, både när det gäller material och energi.
Placering: Motala
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag
Tillsättning: Enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt!Om företaget
Välkommen till Motala Verkstad - ett företag med över 200 år av innovation och tekniska framsteg.
Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta och mest anrika industriföretag, känt för sin precision, innovation och höga kvalitet.
De är idag en ledande industripartner inom bearbetning och tillverkning med verksamhet i Motala och Lidköping.
De förstår betydelsen av tillförlitliga industriella lösningar. Deras expertis inom bearbetning, tillverkning och av tunga och medeltunga industriella system gör dem till en idealisk industripartner för en rad olika behov.
Läs mer på företagets hemsida: www.motalaverkstad.seProfil
Är nyfiken, analytisk och gillar att lösa problem. Du är en lagspelare som trivs i en roll där du får ta ansvar och vara en del av en spännande teknisk utveckling.
Vi ser gärna att du har:
• En teknisk utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller liknande.
• Erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin - eller ett stort intresse för att lära dig
• Erfarenhet av programmering och omprogrammering av mätmaskiner.
• Kunskap och erfarenhet av att bereda i affärssystemet Monitor.
• Erfarenhet av Mastercam och CNC-programmering.
• Förmåga att läsa och tolka ritningar.
Hos Motala Verkstad värdesätter man viljan att lära sig, en nyfiken inställning och en kreativ approach till problemlösning. Saknar du någon av de tekniska erfarenheterna men har rätt driv? Tveka inte att söka! Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
