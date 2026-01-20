Produktionstekniker till modern och spännande verkstad - Malmö
2026-01-20
NOA är en legotillverkande mekanisk verkstad som arbetar med skärande bearbetning med specialkompetens inom kvalificerad svarvning, fräsning och montage. Som företag är vi flexibla och vi tar oss både an projekt där det redan finns en färdig lösning, och projekt där vi får möjlighet att utveckla och förverkliga er och ert företags idé. Vi tror på ett nära samarbete för att kunna tillgodose våra kunders behov och strävar alltid efter att hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar. För att kunna göra det och för att kunna ligga steget före, uppdateras vår moderna maskinpark hela tiden. Företaget har i dag ca 33 anställda och en omsättning på ca 59 MSEK. Läs mer på https://www.noaab.se/
Produktionstekniker till modern och spännande verkstad - Malmö
Har du en analytisk ådra och drivs av att hitta lösningar där andra ser problem? Är du social, verbal och trivs i en bred roll där du får möjlighet att utnyttja ditt gedigna intresse för teknik och mekanik? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker nu en Produktionstekniker till NOA Mekaniska, en modern mekanisk verkstad som är en av de ledande aktörerna i södra Sverige. I rollen som Produktionstekniker jobbar du bland annat med att analysera produktionsflöden, utveckla nya metoder och lösa problem som uppstår i produktionen. Rollen innefattar även programmering, inköp av verktyg och att stötta operatörerna i produktionen.
Som Produktionstekniker på NOA Mekaniska har du en bred och viktig roll - du bidrar till att utveckla och förbättra våra tillverkningsprocesser. Du rapporterar till Produktionsteknisk chef samt avlastar Produktionschefen vid behov. Här får du chansen att utvecklas på ett innovativt företag som ligger i framkant när det gäller såväl maskiner som teknik, och som dessutom är måna om sina medarbetare.
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Analysera produktionsflöden och ta fram nya metoder
Stötta operatörerna i produktionen och lösa problem som uppstår
Arbeta med programmering (t.ex. Heidenhain, Fanuc och GibbsCam)
Köpa in verktyg
Vi söker dig med relevant teknisk utbildning eller bakgrund och några års erfarenhet av en liknande roll inom mekanisk verkstad. Du har mycket goda kunskaper om CNC-maskiner och programmering, kunskap om olika material och är bekväm med att arbeta enligt 5S/Lean.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och duktig på att planera och prioritera. Du gillar att jobba i ett högt tempo och kan hantera snabba omställningar. Du är också lyhörd, ödmjuk och har lätt för att kommunicera med dina medarbetare.
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö med start enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen samarbetar NOA Mekaniska med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan snarast. För mer information om tjänsten, kontakta gärna Johan Dahlin, Standby Workteam, på 0708-772861.
