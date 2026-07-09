Produktionstekniker till Kitron Eltech i Kungsängen
Yourstaff 365 AB / Teknikjobb / Upplands-Bro Visa alla teknikjobb i Upplands-Bro
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yourstaff 365 AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och drivs av att utveckla och förbättra produktionsprocesser? Vill du arbeta i en modern industrimiljö där kvalitet, teknik och ständiga förbättringar står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Kitron Eltech är ett snabbväxande företag som utvecklar och tillverkar elektriska och elektroniska system. Nu söker vi en produktionstekniker som vill vara med och utveckla framtidens produktion.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att utveckla, optimera och kvalitetssäkra företagets tillverkningsprocesser. Du arbetar nära produktion, kvalitet och övriga avdelningar för att säkerställa en effektiv, säker och hållbar produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Optimera och kvalitetssäkra produktionsflöden.
Säkerställa att produktionen uppfyller höga krav på kvalitet och effektivitet.
Driva och delta i förbättringsarbete enligt Lean och andra förbättringsmetoder.
Implementera nya arbetssätt, metoder och tekniska lösningar.
Följa upp nyckeltal samt identifiera förbättrings- och kostnadsbesparande åtgärder.
Kalibrera, serva och driftsätta verktyg och maskiner.
Medverka vid kvalitetsutredningar och bidra till ett systematiskt arbete inom kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet.
Samarbeta med olika avdelningar för att utveckla verksamheten.
Om anställningen
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet och innebär att du kommer att vara anställd av Yourstaff men arbeta ute hos Kitron Eltech.
Kitron Eltech är i en tillväxtfas och det finns en god chans till fast anställning hos kund.
Du har flexibla arbetstider som är förlagda på dagtid.Kompetenser
Teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå, gärna inom produktion, industri eller teknik och/eller erfarenhet av produktionsteknik, processutveckling eller förbättringsarbete.
Erfarenhet av förbättringsarbete och förändringsledning.
God förståelse för produktionsflöden och kvalitetssäkring.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av Lean, 5S eller andra förbättringsmetoder.
Erfarenhet av automatisering, robotik eller elektriska system.
Erfarenhet av förändringsledning eller projektarbete inom produktion.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Kitron Eltech AB Kontakt
Regionchef
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
9998660