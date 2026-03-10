Produktionstekniker till JAS 30 Gripen
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och utveckla framtidens flygteknik - och samtidigt växa i din egen yrkesroll? Vi söker en nyfiken och lösningsorienterad Produktionstekniker som vill bidra till att förbättra och utveckla våra produktionsprocesser. Hos oss blir du en nyckelperson mellan konstruktion och produktion och får en central roll i tillverkningen av Jas 39 Gripen.
Du kommer att tillhöra sektionen Industralisation, Manufacturing Electrical and Harness assembly, vars huvudsakliga uppgift är att ansvara för produktions- och verktygsunderlag för kablage och el-testutrustningar. Du behöver inte redan vara expert på el och kablage - det viktigaste är att du har erfarenhet av produktionstekniskt arbete och vill lära dig mer.
Exempel på dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Skapa, utveckla och förbättra produktionsunderlag för kablagetillverkning.
* Säkerställa att operatörerna har rätt byggsekvenser, monteringsmetoder och tydliga instruktioner.
* Hantera och implementera ändringar från konstruktion och produktion.
* Arbeta med modellbaserade produktionsunderlag i Delmia och VPM.
* Driva förbättringsarbete och effektivisera våra arbetssätt.
* Delta i både mindre och större projekt kopplade till produktionsutveckling.
Du blir en del av ett team på cirka 20 personer, varav åtta arbetar som produktionstekniker. Vi är en grupp som gillar att samarbeta, stötta varandra och dela kunskap. Här får du en stimulerande arbetsmiljö där du kan växa både professionellt och personligt - och bidra till en av Sveriges mest avancerade industrier.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi tror att du har erfarenhet av produktionstekniskt arbete, förbättringsarbete eller liknande. Kanske arbetar du idag som produktionstekniker eller konstruktör- eller har gått en ingenjörs- eller yrkeshögskoleutbildning. Har du inte arbetat med el och kablage tidigare men är nyfiken på området? Perfekt - vi lär dig!
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
* Är noggrann, strukturerad och gillar att hitta lösningar.
* Har god kommunikationsförmåga och trivs med många kontaktytor.
* Är en ödmjuk lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
* Talar och skriver svenska obehindrat och dessutom har goda kunskaper i engelska.
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta i större affärssystem, gärna IFS ERP.
* Vana vid att läsa och tolka ritningar.
* Förståelse för kopplingsscheman och el-komponenter.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9789044