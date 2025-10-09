Produktionstekniker till högteknologisk tillverkningsindustri
2025-10-09
Vi söker nu en erfaren Beordringsansvarig Produktionstekniker till ett spännande uppdrag hos vår kund inom avancerad tillverkningsindustri med fokus på flygsystem. Här får du en central roll i att driva effektivisering och utveckling av produktionsflöden i en högteknologisk och komplex miljö.
Om uppdraget
Som Beordringsansvarig Produktionstekniker blir du en nyckelperson i produktionsflödet och ansvarar för att säkerställa en balanserad och effektiv produktion. Du arbetar i gränssnittet mellan konstruktion och tillverkning och har ett helhetsansvar för din takt inom slutmontering. Rollen innebär att du proaktivt identifierar och genomför förbättringsinitiativ med fokus på kvalitet, ledtid och effektivitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Förvalta körplan och planering för din takt
Optimera produktionsflöden och arbetsmetoder
Utforma layouter och arbetsplatser för bästa flödeseffektivitet
Genomföra värdeflödesanalyser och balanseringsarbete
Planera och implementera produktionsuppdateringar utifrån konstruktionsförändringar
Följa upp produktionsekonomi med fokus på mantid och ledtid
Krav och önskad profil
Vi söker dig med en produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, samt flera års erfarenhet av produktionsteknik, gärna från tillverkningsindustrin. Du har en stark drivkraft att förbättra, effektivisera och optimera produktionsprocesser och trivs i en miljö med högt tekniskt innehåll.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
3-8+ års erfarenhet inom produktionsteknik
Erfarenhet av att implementera nya produkter i produktion
God förståelse för LEAN-metodik
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och driva förbättringsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Säkerhetsprövning enligt RK3 krävs innan start
Meriterande:
Erfarenhet av balansering, flödessimulering och värdeflödesanalys
Erfarenhet av IFS ERP9 eller liknande berednings- och affärssystemDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är förbättringsdriven, analytisk och effektiviseringsinriktad. Du arbetar självständigt men trivs med att samarbeta tvärfunktionellt och tar gärna ansvar för hela flöden. Du har en naturlig förmåga att se förbättringspotential och omsätta idéer till konkreta resultat.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
