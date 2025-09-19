Produktionstekniker till globalt företag i Hallsberg!
2025-09-19
Vi söker en produktionstekniker till ett globalt företag i Hallsberg. Med en bakgrund som civil- eller högskoleingenjör och en stark drivkraft att tänka nytt och förbättra, får du här chansen att bidra till innovativa lösningar i en global och hållbar industrimiljö. Har du dessutom erfarenhet från en liknande roll är du kanske precis den vi söker. Skicka in din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund tillverkar hytter och tankar till hjullastare, dumprar, grävmaskiner och jordvältar. Deras huvudfabrik för tillverkning av hytter och bränsle- och hydraultankar ligger i Hallsberg och det är där du kommer arbeta. Produkterna som tillverkas används världen runt för att bygga framtiden. Branschen de verkar inom står inför spännande tider och de ser fram emot att få välkomna dig.
Vi söker en produktionstekniker till deras monteringsgrupp inom hytter. Du kommer att ingå i en grupp som har ansvaret från att bereda in och produktionssätta nya och ändrade produkter till att supportera den dagliga driften.
Du erbjuds
• En arbetsplats där du kan utvecklas, både inom ditt kompetensområde och i din karriär.
• Löpande coachning under uppdragstiden av oss på Academic Work.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med tidsanalyser för att säkra rätt bemanning.
• Planera för att ta emot konstruktionsförändringar
• Förbättra monteringen som avser effektivisering av processer, ergonomi samt ytoptimering
• Säkerställa fabrikens layout, gränssnitt och succesivt uppdatera den utefter behov
• Analysera data och göra kapacitetsberäkningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen med maskininriktning
• Har kunskap i CAD
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i kontakt med kunder, kollegor och i dokumentation
• Har kunskap i SAP
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet från en roll som produktionstekniker eller liknande
I din ansökan vill vi att ditt intresse för tjänsten ska framgå och vi lägga stor vikt vid din motivering och ditt engagemang för tjänsten.
Som person är du:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningssam
• Förändringsbenägen
Du är en hjälpsam och ordningsam person som trivs med att skapa struktur och bidra till ett gott samarbete. Med en målmedveten inställning driver du arbetet framåt och tar ansvar för att nå uppsatta mål. Din intellektuella nyfikenhet gör att du tar initiativ till förbättring. Du kommunicerar på ett öppet och ansvarsfullt sätt samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Denna tjänst kräver en bakgrundskontroll så vi ber dig att redan nu beställa ett utdrag ur belastningsregistret via Polisen. Kuvertet får ej öppnas innan Academic Work ber om det.
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
