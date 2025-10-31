Produktionstekniker till Globalt Fordonsbolag i Skövde
2025-10-31
Är du en ingenjör med erfarenhet av tillverkningsprocesser som vill arbeta nära produktionen och göra verklig skillnad i hur saker faktiskt tillverkas? Trivs du i en miljö där teknik möter praktiskt arbete och där du får vara delaktig i att förbättra processer och effektivitet? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN:
Som produktionstekniker hos vår kund kommer du att bli en nyckelperson i att utveckla, implementera och optimera tillverkningsprocesser. Du kommer att samarbeta tätt med operatörer, produktionsledare och andra tekniska funktioner för att säkerställa effektiva, säkra och kostnadseffektiva processer.
Du blir en del av ett öppet och sammansvetsat team som står inför spännande utvecklingsmöjligheter. Avdelningen arbetar nära tillsammans för att nå gemensamma mål och bidra till en mer hållbar produktion som stödjer företagets klimatambitioner. Rollen ger dig dessutom stora möjligheter till personlig och professionell utveckling genom samarbeten med kollegor och partners både lokalt och internationellt. Din arbetsplats finns i Skövde - en stad som kombinerar det bästa av två världar med närhet till natur, aktiviteter och smidig pendling till och från arbetet.
Rollen innebär en kombination av praktiskt arbete i produktionen och analytiskt arbete med processutveckling. Du kommer att vara del av ett kompetent och engagerat team som tillsammans driver förbättringar inom produktionsteknik, kvalitet och hållbarhet.
I rollen kommer du att designa och planera tillverkningslayout och produktionsflöden för optimal effektivitet samt utveckla och definiera produktionssekvenser och tillverkningsmetoder. Du identifierar och löser produktionsrelaterade problem och säkerställer att alla processer följer gällande regler och standarder.
Du kommer också att:
Specificera tillverkningsutrustning och verktyg samt driva förbättringsinitiativ
Anpassa maskiner och processer utifrån produktionsförhållanden
Utföra tester och uppföljningar genom hela produktionskedjan
Stödja produktutvecklingsteamet med tekniska specifikationer och tillverkningsaspekter
VI SÖKER DIG SOM:Har minst 2 års erfarenhet som produktionstekniker eller motsvarande roll inom tillverkande industri
Har en kandidatexamen inom relevant ingenjörsutbildning
Är flytande i svenska i tal och skrift, då rollen kräver denna kommunikation inom kontaktytor internt såväl som externt
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt, samtidigt som du har god problemlösningsförmåga och kan hantera komplexa processutmaningar. Du är analytisk, lösningsorienterad och kommunikativ, och trivs med att vara ute i produktionen och samarbeta med människor på olika nivåer. Din nyfikenhet på teknik och ditt driv att förbättra både processer och resultat gör att du ständigt bidrar till utveckling och framgång i teamet. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Eventuellt finns möjlighet till övergång och direktanställning hos vår kund på sikt.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, 100%
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Skövde
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
