Produktionstekniker till globalt bolag
Är du en driven och engagerad produktionstekniker som vill ta nästa steg? Vill du vara med i ett spännande och växande globalt företag? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen som Produktionstekniker
Du som söker har ett stort intresse för teknik och är dessutom intresserad av att ständigt lära dig nytt. Du är inte främmande för att kommunicera på engelska och kan förklara tekniska frågor på ett lättförståeligt sätt och ge ett trevligt bemötande. Vidare har du skaffat dig relevant kunskap och hållit dig uppdaterad på den senaste tekniken.
Som produktionstekniker i den här rollen kommer du att jobba med inriktning mot monteringsflöden. Du jobbar mycket administrativt men är även med vid provmontering, testar verktyg samt övervakar installationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta och utveckla monteringsprocesser
Stödja monteringsflöden med monteringssekvens, balansering,
takt och produktionsmetoder
Förbereda och implementera produktförändringar i
monteringsflöden, inklusive arbetsinstruktioner, verktyg, routing m.m.
Hantera mindre och större investeringar, från förstudie till
installation och driftsättning
Felsökning och problemlösning
Driva förbättringsinitiativ inom avdelningen samt tvärfunktionellt inom fabriken
Stötta och utveckla interna metoder
Arbetet är på dagtid, arbetstider är kl.06:48-15:30, med flex. Du kommer att arbeta onsite i fabriken i Vara.
I rollen som produktionstekniker söker vi dig som har:
YH/Högskoleutbildning inom produktionsteknik
Erfarenhet av monteringsprocesser som produktionstekniker
Erfarenhet av monteringsbalansering inklusive tidsättning
(MTM-SAM)
Kunskap inom produktions- och flödessimulering
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete
Kunskap inom läcktestning
Erfarenhet av industriell målning
Kunskap i Robot Studio
Erfarenhet av layoutarbete i fabrik med AutoCAD
Som person är du bra på att samarbeta och kommunicera. Du är en problemlösare som kan analysera och hitta lösningar. Vi söker dig som är tekniskt kunnig samt driven och engagerad i ditt arbete.
Om vår kund
Företaget är en ledande aktör inom sitt område och är ett globalt erkänt varumärke. Man genomgår just nu en enorm satsning på att expandera sin produktionskapacitet och detta är ett gyllene tillfälle att ta sig in på ett redan enormt bolag, med en ljus framtid. Man har en företagskultur där man lägger fokus på människan, där man värnar om sina kollegor. Hos kund har du möjlighet att dels kunna bli bred i din kunskap men om önskan finns kan du nischa dig och bli expert inom ett område.
Du erbjuds
Ett roligt och utmanande jobb där du får jobba med avancerad teknik och vara med på en viktig transformationsresa.
Här får du arbeta på ett globalt företag i en spännande utvecklingsfas.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige samt i Oslo.
For denna tjänst kommer du att vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över i anställning direkt hos kundföretaget.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Vara
Omfattning: Heltid, dagtid
Lön: Enligt överenskommelse
Om du är intresserad av denna utmanande och roliga tjänst, skicka in din ansökan snarast. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
