Produktionstekniker till GKN Aerospace
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det stor sannolikhet att GKN Aerospace bidrar till din resa. Företagets teknologi och komponenter används i cirka 90 % av världens flygplan - från mindre och större passagerarflygplan och affärsjets till några av världens mest avancerade stridsflygplan.
GKN Aerospace söker nu en engagerad produktionstekniker till sin verksamhet inom precisionsgjuteri, där du får en central roll i att utveckla och säkerställa robusta, effektiva och högkvalitativa produktionsprocesser.Arbetsuppgifter
I rollen som produktionstekniker är du en del av produktionen inom precisionsgjuteriet. Du arbetar nära operatörer och processer i det dagliga arbetet och ser till att tillverkningen fungerar stabilt, effektivt och med rätt kvalitet.
Fokus i rollen ligger på att snabbt kunna stötta, lösa problem och förbättra arbetssätt direkt i produktionen. Du är ofta på plats där det händer och bidrar praktiskt till att få processer att fungera bättre - varje dag.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Stötta produktionen i det dagliga arbetet och vara närvarande ute i verksamheten
Felsöka och lösa problem i processer och utrustning
Arbeta praktiskt med förbättringar av tillverkningsprocesser
Hantera avvikelser och bidra till att stabilisera produktionen
Delta i införande av nya produkter och arbetssätt i produktionen
Ta fram och uppdatera arbetsinstruktioner tillsammans med operatörer
Bidra till bättre flöden, ordning och struktur i produktionen
Samarbeta tätt med produktion, kvalitet och teknik i det dagliga arbetetProfil
Vi söker dig som trivs i en produktionsmiljö och gillar att arbeta praktiskt med teknik och problemlösning. Du har erfarenhet från tillverkande industri och är van att arbeta nära produktionen där tempot kan vara högt och fokus ligger på att få saker att fungera.
GKN Aerospace i Hallstahammar befinner sig i en tillväxtfas, vilket gör det meriterande om du har erfarenhet från en verksamhet i förändring där du fått vara med och förbättra och utveckla arbetssätt.
Vi ser också att du:
Har en teknisk utbildning inom exempelvis produktion, maskin eller liknande (eller motsvarande erfarenhet från arbete i industri)
Har erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom metall eller processindustri
Är praktiskt lagd och tycker om att arbeta nära produktionen
Har vana av att felsöka och lösa problem i en produktionsmiljö
Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad
Är en lagspelare som samarbetar och kommunicerar väl med operatörer och kollegor
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här processen samarbetar GKN med oss på Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Skill, med mycket goda möjligheter till förlängning eller anställning hos GKN.
Vi kommer att bearbeta alla ansökningar löpande, och vill därför uppmuntra dig att skicka in en ansökan direkt. Tillträde enligt överenskommelse, så fort som möjligt. Rekryteringsprocessen inkluderar personlighets- och kapacitetstester i ett senare skede.
Vi tar bara emot ansökningar via jobbannonsen på vår hemsida Lediga jobb hos Skill - Skill Rekrytering & Bemanning AB, men vid eventuella frågor går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Gabriel Axell på gabriel.axell@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
