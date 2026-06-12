Produktionstekniker till försvarsindustrin
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-06-12
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, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
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Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till lösningar som stärker utbildning och beredskap inom försvarssektorn? Hos oss får du möjligheten att vara en nyckelperson i utvecklingen av avancerade tränings- och simuleringssystem som används av försvarsmakter världen över. Du erbjuds en spännande roll i ett innovativt företag där hög teknisk kompetens, kvalitet och samarbete står i fokus.
Om rollen
Som produktionstekniker arbetar du nära produktion, inköp och kvalitet för att skapa effektiva och robusta tillverkningsprocesser. Du har en central roll i att utveckla och förbättra produktionsflöden, säkerställa tillverkningsbarhet och bidra till en hög leveransprecision.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Utveckla, implementera och förbättra produktionsprocesser och arbetsinstruktioner.
Delta i industrialisering av nya produkter och produktförändringar.
Säkerställa att produktionsunderlag är korrekt och uppdaterat.
Identifiera och driva förbättringsprojekt inom kvalitet, effektivitet och kostnadsoptimering.
Stötta upp i frågor som berör konstruktion.
Ge tekniskt stöd till produktionen och bidra till problemlösning vid avvikelser.
Medverka vid riskanalyser, processvalideringar och kvalitetsarbete.
Samarbeta med interna och externa intressenter för att säkerställa en effektiv värdekedja.
Mer information om rollen och om företaget ges vid intervjutillfället.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och drivs av att förbättra och utveckla produktionsprocesser. Du är analytisk, strukturerad och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med olika funktioner och skapa engagemang kring förbättringsarbete.
Vi tror att du har:
Högskoleutbildning inom produktionsteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande.
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete.
Kunskap om LEAN, ständiga förbättringar och processutveckling.
Erfarenhet av teknisk dokumentation och arbete i affärs- eller produktionssystem.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet från försvars-, elektronik- eller annan högteknologisk industri.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv – genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera teknisk kompetens och finns på sju orter i Sverige.
För den här tjänsten kommer du vara anställd som konsult via Framtiden.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073–5168995. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Huskvarna
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52764_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 39 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9960988