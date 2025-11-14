Produktionstekniker till Försvarsindustrin
Vill du vara en viktig del av en varvindustri i världsklass? I denna roll får du se dina tekniska idéer bli verklighet och samtidigt bidra tiill ett säkrare samhälle. I din roll kommer du både sitta med framtagning av arbetspaket och vara support till produktionen för dina arbetspaket.
I din roll som produktionsteknisk beredare arbetar du i såväl nybyggnads- som moderniseringsprojekt av ubåtar och ytfartyg.
Du kommer att vara en del i samarbetet mellan konstruktion/teknisk beredning och produktion vid utvecklingen och integrationen av nya tekniska lösningar.
Som Detaljberedare skapar du arbetsordrar utifrån ett färdigt produktionsunderlag och planerar för ett effektivt produktionsgenomförande i produktionsanläggningens utrustningar och processer. Den färdiga beredningen lämnas över till produktion och när det är dags att börja tillverkningen så är du ett stöd i uppstarten av arbetet. Ditt dagliga arbete har flera tvärfunktionella gränssnitt och vardagen innehåller, förutom kontinuerliga avstämningar med produktionspersonal, ofta en dialog med Tekniska beredare, Produktionstekniker samt även i vissa fall med konstruktörer.
För att trivas i rollen bör du vara en ansvarstagande och social person som inte är rädd att söka nya vägar för att komma vidare i ditt arbete.
Vi tror att du har en bakgrund som:
• Kandidatexamen eller yrkesexamen inom maskinteknik, produktionsteknik eller inom HVAC/VVS
• Något års erfarenhet från industriarbete antingen som tjänsteman eller i produktion.
För att kunna jobba hos vår kund behöver du genomgå säkerhetsprövning.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells Engineering ingår i Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Jonathan Sundh på 0455-302782 eller e-post jonathan.sundh@manpower.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
