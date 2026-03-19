Produktionstekniker till AQ Jitmech Örnsköldsvik
AQ Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-19
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AQ Group AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Robertsfors
, Östersund
eller i hela Sverige
Produktionstekniker till AQ Jitmech Örnsköldsvik - utveckla framtidens produktion med oss!
Vill du arbeta nära produktionen i en familjär och varm miljö, samtidigt som du får utvecklas i en global koncern? Då är AQ Jitmech i Örnsköldsvik rätt plats för dig!
Vi söker nu en produktionstekniker som vill vara en nyckelperson i vårt team. Hos oss får du arbeta brett med utveckling, optimering och stöd för produktionsprocesser - med stor möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och resultat.
Din roll hos oss
Som produktionstekniker kommer du att:
Utveckla och optimera produktionsprocesser för både nya och befintliga produkter.
Stötta operatörer och ansvara för att underhålla samt skapa CNC-program.
Arbeta i CAD/CAM-miljöer för konstruktion och tillverkning.
Säkerställa rätt fixturering, verktygsval och mättekniska metoder.
Genomföra kvalitetskontroller och mätanalyser.
Delta i automations- och effektiviseringsprojekt.
Samarbeta nära produktion, kvalitet och konstruktion för att lösa tekniska utmaningar.
Här får du verkligen chansen att göra skillnad - både i vardagen och i den långsiktiga utvecklingen.
Vi tror att du har
Teknisk utbildning inom produktion, maskinteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av CNC-programmering samt CAD/CAM.
Goda kunskaper inom mätteknik och användning av mätinstrument.
Erfarenhet av fixturering och verktygsoptimering.
Analytiskt tänkande och förmåga att lösa problem på ett strukturerat sätt.
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i team.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Om AQ Jitmech Örnsköldsvik & AQ Group
AQ Jitmech är ett väletablerat bolag inom mekanisk tillverkning, specialiserade på maskinbearbetning och svetsning. Vi levererar komponenter till ledande industriföretag såsom NKT, SEPSON, Bosch Rexroth, BAE Systems och BAE Bofors.
Vi är ca 25 medarbetare i Örnsköldsvik och är en del av AQ Group - en global, börsnoterad koncern med 8000 medarbetare och över 9 miljarder SEK i omsättning. Här får du det bästa av två världar: den familjära känslan lokalt och de stora utvecklingsmöjligheterna i en internationell organisation.
AQ:s värderingar genomsyrar allt vi gör: Kunden i fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet, Mod & Respekt.
Urval sker löpande - skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast
2026-04-30
Frågor? Rekryterande chef: Morgan Sällström - morgan.sallstrom@aqgroup.com
, 076-114 2511 Produktionschef: Ylva Häggström - ylva.haggstrom@aqgroup.com
, 070-542 7247
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7373482-1888685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Group AB
(org.nr 556281-8830), https://careers.aqg.se
Bommelbergsvägen 4 (visa karta
)
894 35 SJÄLEVAD Arbetsplats
AQ Group Jobbnummer
9808453