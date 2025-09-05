Produktionstekniker till Anuvu i Sundsvall!
Trivs du i en roll där du får vara bryggan mellan utveckling, produktion och underhåll? Nu finns möjligheten för dig att arbeta hos innovativa Anuvu och få utlopp för ditt tekniska intresse samtidigt som du är en del av ett kompetent team med riktig laganda! Vi tillämpar löpande urval, så se till att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Anuvu har gjort en riktig framgångsresa i en nischad bransch och företaget har idag ca 100 flygbolag världen över som kunder. Deras innovativa lösningar består av egenutvecklad IFC-utrustning för uppkoppling och underhållning för passagerare samt EFB-produkter som samlar in, strukturerar och visualiserar flygplansinformation för piloterna. Bolagets utrustning finns idag installerad på mer än 4 000 flygplan.
I deras lokaler i Sundsvall jobbar idag ett team på cirka 25 personer med alla aspekter av Anuvus produkter, vilket inkluderar allt från systemdesign, mekanisk utformning, hållfasthetsberäkning, utveckling av elektronik, programmering, produktion, dokumentation och certifiering.
I rollen som produktionstekniker fungerar du som länken mellan utveckling, produktion och underhåll med syfte att säkerställa en högkvalitativ och välfungerande produktionsprocess. Du har ett övergripande ansvar för produktionsutrustning och verktyg samt ansvarar för setup och underhåll av maskiner som till exempel lackrobot, klimatkammare och vibrationsbord.
Du erbjuds
• Ett arbete hos ett framgångsrikt och expansivt företag
• Att vara en del av ett högkvalificerat team som tillsammans strävar efter de mest innovativa lösningarna
• Att arbeta med unik teknik där du är en nyckelperson för att säkerställa en effektiv produktionsprocess
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla ny produkttestutrustning med målet att uppnå en hög nivå av testautomatisering
• Underhålla befintlig produktions- och testutrustning
• Delta i produktutvecklingsprojekt för att säkerställa produktions- och testbarhetsaspekter
• Säkerställa en effektiv informationsöverföring från utveckling till produktion och underhåll
• Skapa instruktions- och underhållsmanualer
• Utföra avancerad felsökning, testning samt underhåll av produkter samt utrustning
• Ansvara för kalibreringsprogrammet för produktions- och testutrustning
• Ständigt arbeta för att förbättra produkt- och produktionskvaliteten
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet i rollen som produktionstekniker eller liknande
• Har erfarenhet av testutveckling
• Är mycket praktiskt lagd med ett stort tekniskt intresse
• Har god datorvana och rör dig lättsamt i nya tekniska miljöer
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då kommunikation och dokumentation genomförs på båda språken
Det är meriterande om du:
• Har kunskaper i Labview, Windows, Linux, script, nätverk och/eller programmering
• Har praktisk erfarenhet av mekaniskt arbete, lödning och/eller elektronik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målinriktad
• Ordningssam
• Hjälpsam
För denna tjänst kommer det att genomföras en bakgrundskontroll.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Anuvu är en global ledare inom uppkoppling och underhållning för flyg- och sjöfartsindustrin. Med hjälp av avancerade satellitlösningar och skräddarsydd teknik levererar de snabb, stabil och kostnadseffektiv internetuppkoppling ombord - oavsett var i världen resan går. Utöver uppkoppling erbjuder Anuvu moderna underhållningssystem och datadrivna plattformar som skapar bättre upplevelser för både operatörer och resenärer.
