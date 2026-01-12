Produktionstekniker sökes till kund i Malmö

Today Consulting Syd AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2026-01-12


Produktionstekniker (programmerare) - Fräs (GibbsCAM)
På uppdrag av vår kund i Malmö söker vi nu en riktigt vass produktionstekniker som kan CAM-programmering i GibbsCAM för fräsning. Det här är inget juniorjobb - vi letar efter dig som kan hantverket och levererar från dag ett.
Du jobbar praktiskt nära produktionen med programmering, metodval och optimering. Fokus ligger på att få ut stabila, effektiva och körklara program.


Dina arbetsuppgifter
Programmering i GibbsCAM för CNC-fräsar

Anpassa och optimera program direkt mot maskin

Välja rätt verktyg, skärdata och till rätt material

Optimering av befintliga program (cykeltid, verktygsval, strategier)

Stöd till operatörer vid uppstart, provkörning och felsökning

Läsa och tolka ritningar utan problem

Lösa tekniska problem i produktionen

Kvalifikationer
Mellan 5-10 års erfarenhet av fräsprogrammering/produktionsteknik

Erfarenhet som CNC-operatör inom fräsning

Mycket goda kunskaper i GibbsCAM

Van vid avancerad fräsning (3-5 axlar)

Stark material- och verktygskännedom

Mycket god ritningsläsning

Självgående, noggrann och tekniskt skarp



Dina personliga egenskaper
Här lägger vi stor vikt vid din personlighet. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:

Driven och självgående - du tar tag i saker och driver dem i mål

Problemlösare - du gillar att klura på lösningar och förbättra detaljer

Hjälpsam och pedagogisk - du delar gärna med dig av din kunskap och stöttar operatörer och kollegor

Läraktig - du vill utvecklas, testa nya arbetssätt och lära dig nya system

Stress­tålig och flexibel - du kan behålla lugnet när det händer mycket och snabbt ställa om till mer akuta/prioriterade jobb när det behövs

Du är en doer, inte en teoretiker. Du vet vad som funkar i verkligheten, tar ansvar för dina program och gillar att få saker att flyta i produktionen.

Vi erbjuder

Uppdrag hos en stabil och tekniskt tung kund

Schyssta villkor via bemanningsföretag

Möjlighet till långsiktighet för rätt person

Direktrekrytering -detta är en tjänst där du anställs direkt hos kund

Låter det här som du? Då vill vi prata med dig.

