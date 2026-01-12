Produktionstekniker sökes till kund i Malmö
Today Consulting Syd AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-01-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Today Consulting Syd AB i Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Produktionstekniker (programmerare) - Fräs (GibbsCAM)
På uppdrag av vår kund i Malmö söker vi nu en riktigt vass produktionstekniker som kan CAM-programmering i GibbsCAM för fräsning. Det här är inget juniorjobb - vi letar efter dig som kan hantverket och levererar från dag ett.
Du jobbar praktiskt nära produktionen med programmering, metodval och optimering. Fokus ligger på att få ut stabila, effektiva och körklara program. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Programmering i GibbsCAM för CNC-fräsar
Anpassa och optimera program direkt mot maskin
Välja rätt verktyg, skärdata och till rätt material
Optimering av befintliga program (cykeltid, verktygsval, strategier)
Stöd till operatörer vid uppstart, provkörning och felsökning
Läsa och tolka ritningar utan problem
Lösa tekniska problem i produktionenKvalifikationer
Mellan 5-10 års erfarenhet av fräsprogrammering/produktionsteknik
Erfarenhet som CNC-operatör inom fräsning
Mycket goda kunskaper i GibbsCAM
Van vid avancerad fräsning (3-5 axlar)
Stark material- och verktygskännedom
Mycket god ritningsläsning
Självgående, noggrann och tekniskt skarp Dina personliga egenskaper
Här lägger vi stor vikt vid din personlighet. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Driven och självgående - du tar tag i saker och driver dem i mål
Problemlösare - du gillar att klura på lösningar och förbättra detaljer
Hjälpsam och pedagogisk - du delar gärna med dig av din kunskap och stöttar operatörer och kollegor
Läraktig - du vill utvecklas, testa nya arbetssätt och lära dig nya system
Stresstålig och flexibel - du kan behålla lugnet när det händer mycket och snabbt ställa om till mer akuta/prioriterade jobb när det behövs
Du är en doer, inte en teoretiker. Du vet vad som funkar i verkligheten, tar ansvar för dina program och gillar att få saker att flyta i produktionen.
Vi erbjuder
Uppdrag hos en stabil och tekniskt tung kund
Schyssta villkor via bemanningsföretag
Möjlighet till långsiktighet för rätt person
Direktrekrytering -detta är en tjänst där du anställs direkt hos kund
Låter det här som du? Då vill vi prata med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7033468-1783532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
211 20 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Today Consulting Jobbnummer
9678411