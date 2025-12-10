Produktionstekniker/produktionsingenjör till Textilia
Textilia Tvätt & Textilservice AB är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice.
I Sverige driver bolaget tolv moderna tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro.
Med mer än 70 års erfarenhet ser Textilia till att vård, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier varje dag. Företaget är stolt över att vara en mångkulturell och inkluderande arbetsplats, där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans i en organisation med jämn könsfördelning och stark värdegrund.
Nu söker Textilia en produktionstekniker / produktionsingenjör till det centrala tekniska teamet.
Rollen är en nyckelfunktion för att utveckla, effektivisera och standardisera de tekniska processerna på våra tvätterier.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, analys och förbättringsarbete - du är ibland hands-on, men framför allt den som skapar struktur, driver utvecklingsprojekt och fungerar som länk mellan teknik, drift och ledning.
Du erbjuds
• En bred och självständig roll där du får kombinera teknik, struktur och utvecklingsarbete.
• Möjlighet att arbeta i ett tekniskt team med stort förtroende och tydligt uppdrag.
• En verksamhet som satsar långsiktigt på modernisering, hållbarhet och teknisk innovation.Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker/produktionsingenjör hos Textilia kommer du att:
• Driva och samordna tekniska förbättrings- och investeringsprojekt på våra anläggningar.
• Analysera driftsdata, identifiera förbättringsbehov och föreslå lösningar.
• Fungera som centralt tekniskt stöd för våra tvätterier - stötta lokala team i deras dagliga arbete.
• Utveckla, dokumentera och standardisera processer och arbetssätt.
• Samarbeta med leverantörer och tekniska partners kring utrustning och installationer.
Kort sagt: du är den som får saker att hända, skapar ordning i tekniken och driver utvecklingen framåt tillsammans med verksamheten.Profil
Vi söker dig som har en bred teknisk bakgrund och erfarenhet från tillverkning, produktion eller tung industri - exempelvis mekanik, mekatronik, el, stål, energi, livsmedel eller processindustri.
Du har:
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom produktion, drift eller underhåll.
• Erfarenhet av projektledning eller att samordna tekniska initiativ.
• En analytisk och strukturerad personlighet med sinne för dokumentation och uppföljning.
• Förmåga att samarbeta med både tekniker, chefer och externa leverantörer.
• Körkort och goda kunskaper i svenska och engelska (danska är meriterande).
• Möjlighet att resa i tjänsten.
Vi tror att du är praktiskt lagd, nyfiken och ansvarstagande - någon som trivs med att lösa problem, bygga struktur och skapa ordning i komplexa miljöer.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex Bemanning, men anställningen sker direkt hos Textilia.
Under de första tre månaderna får du ett genomarbetat onboardingprogram där du får besöka våra tvätterier runt om i Sverige och Danmark samt introduceras i vår teknik, kultur och arbetssätt.
Placering: Utgångspunkt från Örebro
Arbetstid: Dagtid
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagOm företaget
