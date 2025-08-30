Produktionstekniker Nyckelroll inom bearbetningsprocesser & automation
PK:S Mekaniska AB / Maskiningenjörsjobb / Kumla
Produktionstekniker till PKS Mekaniska AB
Brinner du för avancerad bearbetning, automation och smarta produktionslösningar? På PKS Mekaniska får du jobba nära modern teknik och samtidigt vara en central del i vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Som produktionstekniker blir du en nyckelperson i vår fortsatta utveckling. Du kommer både arbeta praktiskt i produktionen och driva projekt som ökar effektivitet, kvalitet och graden av automation. Rollen innebär nära samarbete med operatörer, arbetsledare, ledning, kunder och leverantörer.Publiceringsdatum2025-08-30Arbetsuppgifter
• Optimera och utveckla processer för fräsning (3-, 4- och 5-axlig), svarvning och automation.
• Skapa och standardisera CAM-program, verktygsbibliotek, fixturer och ställblad.
• Delta vid investeringar i nya maskiner och automation - från kravställning till driftsättning.
• Medverka vid inkörning av nya detaljer och säkerställa en stabil och effektiv process från start.
• Förenkla och förbättra mätprocesser genom mätfixturer, rutiner och utbildning.
• Stötta och utbilda operatörer i CAM/CAD och mätteknik.
• Delta i kunddialoger kring tillverkningsmetoder och tekniska lösningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en bakgrund inom CNC-bearbetning, produktionsteknik eller maskinteknik och vill ta nästa steg i din utveckling. Du har erfarenhet av CAM-programmering (gärna E-SPRIT) och CAD (SolidWorks). Kunskap inom automation, CMM-mätning och ERP-system (Monitor G5) är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande, strukturerad och trivas med att driva projekt framåt. Du är en person som gillar att förbättra och förenkla processer, och du har förmågan att förklara och lära ut till andra.
Vi erbjuder
• Arbetstider: Dagtid.
• Utbildning: Möjlighet till kurser och vidareutveckling inom CAM, automation och mätteknik.
• Utvecklingsmöjligheter: Stora möjligheter att växa med rollen och ta mer ansvar på sikt.
• Team & kultur: Du arbetar nära ledning och arbetsledare i ett familjeägt företag med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
• Placering: Vi finns i Kumla med utmärkta pendlingsmöjligheter tack vare närheten till E20 och Örebro.
• Friskvård: Vi erbjuder friskvårdsbidrag.
Om PKS Mekaniska AB
PKS Mekaniska AB är ett familjeägt företag grundat 1965. Vi är en modern systemleverantör inom bearbetning, svetsning, montering och lagerhållning, och arbetar långsiktigt med kunder inom några av Sveriges mest krävande branscher - gruv-, energi- och försvarsindustrin.
Vi är idag cirka 30 anställda och finns i Kumla, strax utanför Örebro. Med en avancerad maskinpark och pågående investeringar i automation och digitalisering är vi på väg att ta nästa steg som en av Sveriges mest moderna verkstäder. Samtidigt värnar vi om vår familjära kultur, korta beslutsvägar och nära samarbete mellan ledning, arbetsledare och produktion.
Vår vision
Vår vision är att vara en av Sveriges mest moderna verkstäder och ett självklart val för ledande industriföretag inom bearbetning och svetsning. Genom satsningar på automation, digitalisering och kompetensutveckling vill vi fortsätta växa tillsammans med våra kunder - och skapa en arbetsplats där både teknik och människor utvecklas.
Plats: Kumla, Örebro län
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Vill du vara med på vår resa framåt? Skicka ditt CV och personliga brev till CV@pkmekaniska.se
redan idag - vi gör urval löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Eventuella frågor om tjänsten hänvisas till samma mailadress.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
