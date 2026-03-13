Produktionstekniker/montör till bolag i teknikens framkant
SJR in Sweden AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-03-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Uppsala
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Nu söker vi på SJR dig som är en kvalitetsmedveten och noggrann produktionstekniker/renrumsmontör för ett längre uppdrag hos en av våra spännande kunder. Du kommer att ha en central roll i att producera spännande tekniska produkter för ett teknikbolag i framkant. Detta är inledningsvis ett längre konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på SJR som en av våra uppskattade konsulter. Ambitionen är att du övergår i en rekrytering direkt till vår kund efter avslutat uppdrag om båda parter är nöjda med varandra. Du får givetvis reda på vilket bolag det handlar om vid en första kontakt med oss.
Ansvarsområden
Du kommer att vara ansvarig för att genomföra ankomstkontroll av komponenter, framförallt mekanik och elektronik samt att genomföra montering, integration och test av färdiga datormoduler. Du kommer att jobba primärt i renrumsmiljö och vara en del av ett produktionsteam som ständigt jobbar med kvalitetshöjande åtgärder. Ditt övergripande mål kommer att vara att möta produktionsmål, effektivisera produktionen, samt säkerställa hög kvalitet och bidra till att optimera processer.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av produktion/montering, gärna elektronikproduktion och i renrumsmiljö. Du har en god finmotorik och vana av lödning samt användning av testutrustning. Vidare har du en förståelse för produktionsflöden och en förmåga att se helheten i tekniskt komplexa miljöer. Som person är du väldigt kvalitetsmedveten samt har god samarbetsförmåga och förstår vikten av noggrannhet i ditt arbete. Vidare kan du snabbt sätta dig in i nya arbetsmoment och lära dig tekniska detaljer. Du bör tidigare ha arbetat med testutrustning och mätinstrument. Du är flytande i svenska och är även bekväm att kommunicera på engelska. Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Järverup. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/11/konsult_interim_annons-10.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Linnea Jäverup linnea.jarverup@sjr.se +46 70 823 41 45 Jobbnummer
9796261