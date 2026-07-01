Produktionstekniker med programmeringskunskap inom skärande bearbetning
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
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BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av omfattande miljardaffärer.
För att möta den stora efterfrågan rekryterar BAE Systems Hägglunds ytterligare Produktionstekniker inom skärande bearbetning. Låter det som att det passar dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
I dina arbetsuppgifter kommer det bl a att ingå:
Programmering av styrda bearbetningsmaskiner, svarv och fräs
Jobba med effektivitet och löpande förbättringar på artikelnivå för att minimera tex ställ och operationstider
Optimera fixturering och körsätt
Vara delaktig i maskin och utrustningsinvesteringar
Optimera arbetssätt och arbetsmiljö vid maskin adressen
Hantera och följa upp kvalitetsärenden.
Hantera och följa upp kvalitetsdokument.
Identifiera kvalitetsproblem i processer och produkter.
Jobba med rotorsaksanalys och ständiga förbättringar.
Följa upp provtillverkning.
Behjälplig vid uppmätningar som rör kvalitet i verksamheten.
Bistå övriga bolaget med kompetens i det dagliga operativa arbetet och i projekt.
Efterleva företagets kvalitetsprocesser, metoder och utförande.
Den produktionstekniska avdelningen ingår i ett avsnitt inom BAE som kallas Prototyp och Skrov. Inom vårt avsnitt bygger vi de chassier som sedan blir färdiga fordon och har alla processer med högteknologiska maskiner från skärning till målning i egen regi.
Du kommer att jobba tillsammans med en grupp om totalt ca 3 personer med kompetenser inom bearbetning.
Rapportering sker till produktionsteknisk chef.
Den du är
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning, produktionsteknisk yrkesutbildning eller förvärvat den kunskapen genom erfarenhet. Vi önskar att du har praktisk erfarenhet av skärande bearbetning. Önskvärt om du har produktionserfarenhet.
Har du tidigare erfarenhet av affärssystemet SAP och Excel är det positivt. Vi är en internationell koncern behöver du ha goda kunskaper i engelska.
Arbetet ställer stora krav på god kommunikationsförmåga och intresse för samarbete.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-07-01Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Niklas Kallin, Chef Produktionsteknik 0660 – 809 83, eller rekryteringskonsult Ola Pettersson, AxÖ Consulting tel 070 – 377 02 45..
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik, rekryteringsprocessen kommer återupptas efter den 9/8
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9988129