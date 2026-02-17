Produktionstekniker med praktisk Lean-erfarenhet
2026-02-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vill du vara med och utveckla framtidens tillverkning i en högteknologisk miljö? Hos Sanmina i Örnsköldsvik får du som produktionstekniker en nyckelroll i att driva förbättringsarbete, optimera flöden och vidareutveckla processer i en global, tekniskt avancerad organisation. Här får du kombinera din tekniska kompetens med praktisk Lean-erfarenhet och bidra till att skapa produkter som verkligen gör skillnad!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som produktionstekniker hos Sanmina blir du en central del av fabriken i Örnsköldsvik, där du får arbeta med både operativa och strategiska frågor kopplade till produktion och processutveckling. Du kommer att ingå i ett team på fem personer som tillsammans ansvarar för att driva produktionstekniska frågor och förbättringsinitiativ.
Du arbetar nära kollegor inom produktion, underhåll, system, design, materialflöden och projektledning och blir en viktig länk mellan teknik och tillverkning. Rollen innebär en stor variation i arbetsuppgifter, med möjlighet att själv planera och styra din vardag. Det är en roll för dig som gillar att se helheten, förstå flöden och hitta lösningar som förbättrar både produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbeta med produktionsoptimering, automation och flödesförbättringar
Driva förbättrings- och effektiviseringsprojekt i samarbete med produktionsteamen
Implementera och vidareutveckla Lean-metoder i det dagliga arbetet
Genomföra layoutförändringar, riskanalyser och processuppföljningar
Delta i planeringsmöten och ta fram lösningar på produktionsutmaningar
Arbeta med offertunderlag, produktionsvolymer och kostnadsberäkningar
Ansvara för att säkerställa god ordning, struktur och flöde i produktionsmiljön
Vara delaktig i utvecklingen av nya tillverkningsmetoder och utrustningar
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk utbildning på högskole- eller YH-nivå, alternativt gymnasiekompetens kombinerad med relevant erfarenhet.
Vi ser även att du har:
Några års erfarenhet av arbete i produktion eller industri där du arbetat med förbättringsprojekt
Praktisk erfarenhet av att arbeta med Lean
Förmåga att skapa och förstå layouter i 3D
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet från medicinteknisk industri eller annan tillverkning med höga kvalitetskrav.
Som person är du analytisk, nyfiken och strukturerad. Du trivs i samarbeten men har också lätt för att arbeta självständigt och driva projekt från idé till genomförande. Du är praktiskt lagd, gillar att lösa problem och har ett naturligt intresse för teknik och processer. Du gillar ordning och reda, är serviceinriktad och har tålamod att driva förändring på ett systematiskt sätt.
Om Sanmina
Sanmina är en världsledande EMS-leverantör (Electronic Manufacturing Services) som tillverkar och levererar kompletta lösningar till högteknologiska företag i världen. Företaget grundades i Silicon Valley 1980 och har sitt huvudkontor i San Jose. Sanmina är börsnoterat på Nasdaq och har idag ca 35 000 anställda med tillverkning i 20 länder.
Sanminas fabrik i Örnsköldsvik tillhandahåller kompletta design- och NPI-tjänster samt kontraktstillverkning av kretskort och komplexa system inom bland annat medicin, industri och kommunikation. Örnsköldsviksfabriken har flera decenniers erfarenhet inom elektronik, mekanik, testutveckling och processkontroll.
"What we make, makes a difference"Övrig information
I den här rekryteringen samarbetar Sanmina med Poolia. Tjänsten är på heltid med anställning direkt hos Sanmina.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Sundelin via 070-544 16 06 eller frida.sundelin@poolia.se
