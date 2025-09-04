Produktionstekniker med planeringsansvar till Sepson i Vansbro
2025-09-04
Sepson är ett marknadsledande företag med rötter från 1900, specialiserat på utveckling och tillverkning av hydrauliska fordonsmonterade vinschar för civila och militära användare globalt. Genom nära samarbete med våra kunder och partners bidrar vi till ökad säkerhet och robusta lösningar som fungerar när det verkligen gäller. Tillsammans utvecklar vi lösningar som stärker samhällssäkerheten och säkerställer att viktiga funktioner fungerar även under pressade förhållanden. Sepson AB är en del av Sepson Winchgroup AB, med bland andra Lidan Marine AB, Vime S.R.I, Patterson Manufacturing och vårt utvecklingsbolag Lidan Sepson Engineering AB. Tillsammans stärker vi vår position som global leverantör och driver innovation framåt.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas och söker nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vinschlösningar. Vill du bli en del av ett internationellt företag med stark lokal förankring i Vansbro? Då kan rollen som Produktionstekniker med planeringsansvar hos Sepson vara rätt plats för dig!
Företaget erbjuder
• En nyckelroll i ett teknikdrivet företag med global räckvidd
• Stora möjligheter att påverka och förbättra våra processer
• En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• Stabilitet och trygghet i ett företag med lång erfarenhet och stark framtidstroArbetsuppgifter
Som Produktionstekniker med planeringsansvar är du länken mellan kundorder och produktion. Du ansvarar för den långsiktiga planeringen, där du ser till att kundens krav på leveranstid kan mötas utifrån tillgänglig kapacitet. Du arbetar proaktivt med att planera och bereda produktionen samt säkerställer att alla förutsättningar finns på plats innan produktionen startar. I den här rollen ansvarar du för den långsiktiga produktionsberedningen, vilket innebär att du skapar förutsättningar för ett stabilt och välplanerat produktionsflöde. Du ser till att vi har rätt kapacitet och resurser för att möta kundernas leveranskrav och arbetar tätt ihop med flera avdelningar för att säkerställa att material, ritningar och instruktioner är optimerade för tillverkning. Vår produktion består av montörer och målare samt en logistikavdelning som hanterar logistiken intern som externt. Vi har ingen egen tillverkning, utan samarbetar med både lokala och globala partners för att leverera högkvalitativa vinschlösningar till kunder över hela världen.
I rollen ingår att:
• Planera och bereda produktion med fokus på framförhållning och stabilitet
• Säkerställa kapacitet samt arbeta proaktivt för att möta kundernas leveransbehov, nu och framledes.
• Skapa och uppdatera artiklar, strukturer och instruktioner i vårt affärssystem Monitor
• Granska och kvalitetssäkra underlag från inköp, konstruktion och projektledningProfil
Vi söker dig som har en eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har tidigare arbetat med teknisk beredning och/eller produktionsteknik, har god förståelse för produktionsflöden samt är van att läsa ritningar. Som Produktionstekniker på Sepson arbetar du med tekniska frågor och nära produktionen. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av förbättringsarbete och är utvecklingsfokuserad. Som person är du en strukturerad, lösningsorienterad och en kommunikativ lagspelare. Du kommer att vara en del av ett engagerat och framåtsträvande team och i rollen rapporterar du till vår produktionschef. Har du arbetat med produktionsomställningar och effektivitetsförbättringar är det meriterande.Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag som bygger framtidens vinschlösningar! Placeringsort för denna tjänst är i Vansbro. I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Linda Pers, linda.pers@clwork.se
. Din ansökan gör du via www.clockworkpeople.se.
Sista ansökningsdag är 28/8.
