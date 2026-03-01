Produktionstekniker Med Passion För Smart Produktion & Digitala Lösningar -
2026-03-01
ATORP Automatsvarvning AB i Bredaryd är ett snabbväxande tillverkningsföretag med kvalificerad volymtillverkning i CNC styrda fleroperationssvarvar. 40 st fullt automatiserade produktionsgrupper gör jobbet från råmaterial till färdig komponent under fem skift. Kundfloran är bred och fördelad i flera kundsegment. ATORPs framgång bygger på långsiktiga relationer, en tät professionell dialog och progressiv hög tekniknivå. Produktionslokalen är i dagsläget ca 3000m2. En större tillbyggnad med ytterligare produktions- och kontorsyta inkluderad gym/simulator är planerad att starta nu till våren, 2026. ATORP har idag drygt 50 anställda med en omsättning på 115 MSEK. Vi sätter målet högt och vill fortsätta växa. Läs mer på www.atorp.se
Är du redo för en spännande utmaning i ett framgångsrikt företag med stark expansion och tillväxt? Har du en passion för smarta produktionsprocesser och en orubblig strävan efter optimering? Då kan detta vara din drömroll.
ATORP befinner sig i en stark och spännande tillväxtfas där teknik, automation och digitalisering är avgörande för vår fortsatta utveckling. Vår passion för mycket hög teknisk nivå, kombinerad med förmågan att leverera med sylvass precision, har lagt grunden för vår framgång. Under våren planerar vi expansionen med tillbyggnad av ytterligare produktion- & kontorsyta då vi de senast åren gjort betydande investeringar i både maskiner, ny teknik och digitala lösningar för att ytterligare förstärka vår ledande position på marknaden.
Vi söker nu en PRODUKTIONSTEKNIKER som vill vara med och vidareutveckla vår smarta produktion och ta ett helhetsgrepp om effektiva, stabila och framtidssäkrade processer. I denna roll får du en central position i verksamheten och blir en viktig drivkraft i vårt pågående förbättrings- och förändringsarbete. Tillsammans med kollegor inom framförallt teknik, planering, produktion och beredning arbetar du med att optimera hela flödet - från råmaterial till färdig komponent. Genom våra anpassade digitala system och tekniska lösningar samlar och analyserar du data som omsätts i konkreta förbättringar, högre effektivitet och ökad leveranssäkerhet. Du bidrar både till att vidareutveckla befintliga processer och till att skapa nya arbetssätt som stärker vår konkurrenskraft över tid.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kunnigt team som delar en gemensam ambition att alltid "ge mer" till våra kunder. Vi arbetar med korta beslutsvägar, högt tempo och stort ansvar där initiativförmåga och samarbete är avgörande. Du får möjlighet att arbeta i en miljö där utveckling, nytänkande och teknisk framkant är en naturlig del av vardagen.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin inom skärande bearbetning. Du bör ha kompetens inom CAD/CAM och besitter en god teknisk förståelse, ett genuint intresse för digitala system och trivs i en roll där du får analysera, förbättra och utmana tekniska flöden/lösningar. Du är prestigelös, nyfiken och trygg i att hantera dagliga prioriteringar i en verksamhet som präglas av förändring och tillväxt. Hos oss finns ett stort utrymme att påverka, bidra med egna idéer och utvecklas både professionellt och personligt. Vi ser fram emot att välkomna en produktionstekniker som vill vara med och forma framtidens smarta produktion tillsammans med oss på ATORP.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar ATORP med FindMood. Ansvarig rekryterare är Anna Andersson tel: 070- 894 11 01. Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se.
Hör gärna av dig med frågor under processens gång. Vi avser att påbörja urvalsarbetet under vecka 9. Välkommen med din ansökan!
