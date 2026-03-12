Produktionstekniker med intresse för förbättringsarbete och kvalitet!
WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara nyckeln mellan produktion, konstruktion och kvalitet samt göra verklig skillnad i tillverkningen av avancerade industriprodukter?
Vi söker en produktionstekniker till Revent International AB, ett internationellt industriföretag som tillverkar ugnar och annan utrustning i världsklass.
Det här är ett arbete för dig som gillar att strukturera, förbättra och optimera produktion, och som vill arbeta nära kollegor i en tekniskt avancerad miljö.
Heltid, dagtid (mån-fre)
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Konsultuppdrag med möjlighet till övergång till Revent
Det här får du
Ett utvecklande och ansvarsfullt arbete i en modern produktionsmiljö
Vara med och driva förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet
Delta i förbättringsprojekt med LEAN-metoder (5S, SMED, Poka Yoke m.m.)
Arbeta nära produktion, konstruktion och kvalitetsavdelning
Bra villkor: marknadsmässig lön, kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag och personlig kontakt via WeStaff SwedenPubliceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker bidrar du till att effektivisera och utveckla produktionsprocesser:
Driva och delta i förbättringsprojekt och kvalitetssäkring
Dokumentera arbetsmetoder och instruktioner
Granska ritningar och föreslå bättre tillverkningsmetoder
Stödja arbetsledare vid avvikelser och reklamationer
Delta i planering av underhåll och kalibrering
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad, och som trivs med att arbeta nära produktion. Du har:
Produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst 2 års erfarenhet från tillverknings-/verkstadsindustri
Kunskap i ritningsläsning (mekaniska ritningar och elscheman)
Erfarenhet av mätteknik och mätutrustning
Praktisk erfarenhet av plåtbearbetning, svetsning och/eller montering
Flytande svenska och engelska, samt körkort
Meriterande
Erfarenhet av ERP/MPS-system, LEAN, automatisering eller kalibrering
Kunskap inom lasersvetsning eller elteknik
Viktigt att veta
Det här jobbet passar inte dig som vill arbeta utan ansvar eller kortsiktigt. Det passar dig som vill göra skillnad, optimera processer och bidra med struktur och förbättringar i produktionen.Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374273-1888835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9793165