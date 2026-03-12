Produktionstekniker med intresse för förbättringsarbete och kvalitet!

WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-03-12


Vill du vara nyckeln mellan produktion, konstruktion och kvalitet samt göra verklig skillnad i tillverkningen av avancerade industriprodukter?
Vi söker en produktionstekniker till Revent International AB, ett internationellt industriföretag som tillverkar ugnar och annan utrustning i världsklass.
Det här är ett arbete för dig som gillar att strukturera, förbättra och optimera produktion, och som vill arbeta nära kollegor i en tekniskt avancerad miljö.

Heltid, dagtid (mån-fre)

Start: omgående eller enligt överenskommelse

Konsultuppdrag med möjlighet till övergång till Revent

Det här får du

Ett utvecklande och ansvarsfullt arbete i en modern produktionsmiljö

Vara med och driva förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet

Delta i förbättringsprojekt med LEAN-metoder (5S, SMED, Poka Yoke m.m.)

Arbeta nära produktion, konstruktion och kvalitetsavdelning

Bra villkor: marknadsmässig lön, kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag och personlig kontakt via WeStaff Sweden

Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker bidrar du till att effektivisera och utveckla produktionsprocesser:

Driva och delta i förbättringsprojekt och kvalitetssäkring

Dokumentera arbetsmetoder och instruktioner

Granska ritningar och föreslå bättre tillverkningsmetoder

Stödja arbetsledare vid avvikelser och reklamationer

Delta i planering av underhåll och kalibrering

Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad, och som trivs med att arbeta nära produktion. Du har:

Produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Minst 2 års erfarenhet från tillverknings-/verkstadsindustri

Kunskap i ritningsläsning (mekaniska ritningar och elscheman)

Erfarenhet av mätteknik och mätutrustning

Praktisk erfarenhet av plåtbearbetning, svetsning och/eller montering

Flytande svenska och engelska, samt körkort

Meriterande

Erfarenhet av ERP/MPS-system, LEAN, automatisering eller kalibrering

Kunskap inom lasersvetsning eller elteknik

Viktigt att veta
Det här jobbet passar inte dig som vill arbeta utan ansvar eller kortsiktigt. Det passar dig som vill göra skillnad, optimera processer och bidra med struktur och förbättringar i produktionen.

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374273-1888835".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9793165

