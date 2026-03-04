Produktionstekniker med inriktning mot underhåll
2026-03-04
Vill du ta en nyckelroll i en växande industriverksamhet
där produktionstakten ökar och kraven på struktur, teknisk förståelse och
samordning är höga? Nu söker vi en produktionstekniker med fokus på underhåll
som vill arbeta nära produktionen, driva förbättringar och ta ett större
helhetsgrepp kring maskiner, leverantörer och långsiktig planering.
I den här rollen blir du en viktig länk mellan produktion,
underhåll och externa leverantörer. Du arbetar både operativt och strategiskt -
från att stötta underhållstekniker i komplexa tekniska frågor till att planera
förebyggande insatser, säkerställa reservdelstillgång och driva
maskinrelaterade förbättringsprojekt.
Mer om jobbet
Arbeta nära produktionen och identifiera samt driva
förbättringar i flöde och maskinpark
Vara tekniskt stöd till underhållsavdelningen i mer avancerade ärenden
Planera, samordna och följa upp förebyggande underhåll
Ansvara för leverantörsdialoger och koordinering vid maskinservice och
investeringar
Delta i och driva projekt kopplat till maskininstallationer och effektivisering
Säkerställa dokumentation och spårbarhet i genomförda åtgärder
Krav för tjänsten
Minst 1-2 års erfarenhet inom produktionsteknik, underhåll
eller teknisk projektledning
Erfarenhet av att själv ha drivit projekt inom produktion eller industri
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
OBS: Tjänsten kräver säkerhetsprövning enligt gällande
lagstiftning. Medborgarskap och bakgrund kan påverka möjligheten till
godkännande.
Meriterande
YH- eller högskoleutbildning inom produktionsteknik, maskin
eller underhåll
Erfarenhet av förebyggande underhållsarbete
Erfarenhet av arbete i produktionsmiljö med teknisk komplexitet
Kunskaper i tyska
Mer om dig
Du har ett tydligt growth mindset och trivs i en miljö där
förutsättningarna kan förändras. Du förstår att struktur och gemensamma
arbetssätt är avgörande i en växande organisation och du har lätt för att
förhålla dig till beslut och ramar - samtidigt som du vågar komma med
förbättringsförslag.
Du är strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt. För dig
är det självklart att dokumentera, följa upp och säkerställa att genomförda
åtgärder går att spåra över tid. Du har ett genuint tekniskt intresse och drivs
av att förstå hur maskiner och processer fungerar - och hur de kan bli bättre.
Du är prestigelös, kommunikativ och trivs i samarbetet
mellan tjänstemän och kollektiv personal. Framför allt vill du vara med och
bidra i en verksamhet som står inför en spännande utvecklingsresa.
Om vår kund
Vår kund är en internationell aktör inom försvars- och
säkerhetsindustrin med verksamhet i Gamleby. Här utvecklas och produceras
avancerade system med fokus på signaturhantering och skyddslösningar för
militära applikationer.
Produktionen kombinerar materialutveckling, tekniskt
avancerade processer och specialiserad tillverkning. Anläggningen i Gamleby är
en viktig del av koncernens erbjudande och står inför en period av stark
tillväxt och ökad produktionstakt de kommande åren.
Organisationen präglas av teknisk höjd, tydliga strukturer
och ett långsiktigt perspektiv där kvalitet, säkerhet och samarbete är
avgörande för framgång.
Om Framtiden
Framtiden är experter på kompetensbaserad rekrytering och hjälper företag att
hitta rätt personer för rätt roller. Genom noggrann analys, strukturerade
intervjuer och ett stort nätverk säkerställer de att både kandidater och
företag får en långsiktig matchning. Med fokus på kvalitet, transparens och
långsiktigt värde skapar Framtiden lösningar som verkligen gör skillnad för
både organisationer och individer.
För denna tjänst kommer du under första året vara anställd
av Framtiden, med möjlighet att gå över i anställning hos vår kund.Publiceringsdatum2026-03-04Anställningsvillkor
Ort: Gamleby, Västervik
Arbetsform: Heltid, på plats
Arbetstid: 7-16
Start: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
