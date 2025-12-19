Produktionstekniker med fokus på handlödning
2025-12-19
Har du ett genuint intresse för elektronik och trivs med precisionsarbete? Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Till vårt engagerade produktionsteam på AAC Omnisys söker vi nu en produktionstekniker/elektronikmontör med särskilt fokus på kvalificerad handlödning. Du får möjlighet att arbeta med moderna och tekniskt avancerade produkter samt bidra till hög kvalitet genom hela tillverkningsprocessen.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, och som trivs lika bra med självständigt arbete som i nära samarbete med kollegor. Rollen är varierad, men innebär periodvis omfattande arbete i mikroskop med avancerad lödning och finmekanisk montering.
Som produktionstekniker hos oss arbetar du med avancerad elektronikmontering i en miljö där precision och kvalitet är avgörande. Arbetsuppgifterna kan variera och innefattar bland annat:
Handlödning av komponenter samt inspektion av färdiga produkter
Limning av komponenter och lackning av kretskort
Montering av små mekaniska och finmekaniska delar
Inköp och hantering av labbmaterial
Stötta projekten med tekniska expertis vid felsökningar, utredningar etc. Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete under mikroskop
Dokumenterad erfarenhet av handlödning av elektronik.
Meriterande
Erfarenhet av lödning enligt IPC klass 3 eller ECSS
Utbildning och certifiering inom ECSS (utbildning erbjuds vid behov)Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är:
Noggrann - kvalitet är alltid viktigare än tempo
Tålmodig och fingerfärdig - du trivs med små, detaljerade arbetsmoment i mikroskop
Ansvarsfull - du säkerställer att ditt arbete håller högsta kvalitet
Självständig - du arbetar metodiskt på egen hand men fungerar även väl i team
Driven och initiativtagande - du ser förbättringsmöjligheter och bidrar till utveckling
Om AAC Omnisys
AAC Omnisys (Omnisys Instruments AB) med verksamhet i Göteborg utvecklar och levererar mikrovågs- och radiometersystem för markbaserad- och satellitplattform. Utvecklingsteamet är agilt och vi har ett välutrustat labb för både instrumentarbete upp till THz-frekvenser och rymdkvalificering. Dessa instrument kräver ofta hög elektrisk prestanda och tillverkning med hög precision. Vi tillverkar också mekaniska högprecisionsdelar i vår egen verkstad. Vi är en tajt organisation och det finns stora möjligheter att ha ett brett ansvar.
AAC Omnisys tillhör koncernen AAC Clyde Space. AAC Clyde Space, ett ledande New Space-företag, specialiserar sig på småsatellittekniker och tjänster som gör det möjligt för företag, regeringar och utbildningsorganisationer att få tillgång till högkvalitativa, aktuella data från rymden. Dessa data har ett brett spektrum av applikationer, från väderprognoser till jordbruk till miljöövervakning och är avgörande för att förbättra vår livskvalitet på jorden.
AAC Clyde Space syftar till att bli världsledande inom kommersiella små satelliter och tjänster från rymden och tillämpa framsteg inom sin teknik för att ta itu med globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden. AAC Clyde Space huvudsakliga verksamhet finns i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, USA och Sydafrika, med partnernätverk i Japan och Sydkorea Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: josefina.adebahr@aac-clydespace.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omnisys Instruments AB
August Barks Gata 6 B
