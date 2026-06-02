Produktionstekniker med fokus på förbättringsarbete och kvalitet
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med daglig styrning och avvikelsehantering för att säkerställa en effektiv produktion? Hos vår kund får du chansen att utvecklas i rollen som produktionstekniker och vara med och forma framtidens försvarslösningar.
Om rollen
Som produktionstekniker får du möjlighet att växa in i rollen i en högteknologisk miljö där detaljerna gör skillnad. Du blir en del av ett erfaret team där din nyfikenhet, initiativförmåga och vilja att lära värderas högt.
Du får en viktig roll i att bidra till att tillverkningen sker effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Om teamet
Du arbetar tillsammans med sex kollegor i nära samarbete med teknisk beredning. Tillsammans optimerar ni tillverkningsprocesser och kravställer design för att säkerställa kostnadseffektiva produkter med hög kvalitet.
Som ny i teamet får du successivt ta dig an mer komplexa arbetsuppgifter, med stöd av erfarna kollegor.
ArbetsuppgifterDelta i förbättringsarbete och bidra till att lösa produktionstekniska utmaningar
Stötta i optimering av arbetsmetoder och flöden
Arbeta med daglig avvikelsehantering och samverka med olika stödfunktioner
Bidra till Lean-inspirerade arbetssätt och effektiva processer
Ta fram layouter och arbetsplatsbeskrivningar
Arbeta nära beredningen och ge snabb feedback i produktionsnära frågor
Arbetsuppgifter och fokusområde anpassas efter din erfarenhet och ditt intressePubliceringsdatum2026-06-02Profil
Vi söker dig som är initiativtagande, lösningsorienterad och nyfiken på hur saker fungerar. Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar obehindrat med både tekniska specialister och produktionspersonal.
Du tar ansvar för din egen utveckling och trivs i en miljö där teknik möter praktiskt genomförande.
Skallkrav
Minst ett års arbetslivserfarenhet som produktionstekniker. Relevant utbildning utöver detta är meriterande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Tjänsten är säkerhetsklassad. Inför anställning genomförs en säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Meriterande
Erfarenhet av affärs- eller produktionssystem, exempelvis IFS
Tidigare arbete eller studier inom flygteknik, produktion eller tekniknära miljöer
Erfarenhet av förbättringsarbete, exempelvis Lean
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider 7:30-16:30 med flextid
Ort: Linköping (arbete på plats)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Låter det som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52476_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9940872