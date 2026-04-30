Produktionstekniker med fokus på FAI - konsultuppdrag i Linköping
2026-04-30
Vi söker nu en produktionstekniker till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin i Linköping. Uppdraget har fokus på FAI-samordning (First Article Inspection) och passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i en kvalitetsdriven och strukturerad produktionsmiljö.
Om uppdragetI rollen som produktionstekniker kommer du att ha en central funktion i att säkerställa kvalitet och struktur i kundens produktionsprocesser. Du ansvarar för att samordna FAI-aktiviteter och säkerställa att avvikelser hanteras korrekt, dokumenteras och följs upp på ett effektivt sätt.
Du blir en del av ett team där du får arbeta nära produktion, kvalitet och andra tekniska funktioner, vilket ger dig goda möjligheter att utveckla din kompetens inom produktionsteknik.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Identifiera och sammanställa behov av FAI:er
Registrera och hantera FAI-ärenden i ERP-system
Samla in, strukturera och dokumentera FAI-anmärkningar
Säkerställa att korrigerande åtgärder dokumenteras och kommuniceras till rätt funktioner
Planera och leda FAI-granskningsmöten
Delta i övriga produktionstekniska aktiviteter kopplade till FAIPubliceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
1-3 års erfarenhet inom produktionsteknik eller liknande område
Erfarenhet av arbete med FAI (First Article Inspection)
Erfarenhet av ERP-system
God förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt
Förmåga att ta ansvar och driva egna arbetsuppgifter framåt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi söker dig somÄr noggrann, organiserad och har ett intresse för kvalitet och förbättringsarbete. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och samarbeta med flera funktioner, samtidigt som du driver dina egna uppgifter framåt.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
