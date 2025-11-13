Produktionstekniker Med Cnc-Kompetens - Pvi Laserkraft I Bredaryd
FSK Group AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo Visa alla maskiningenjörsjobb i Värnamo
2025-11-13
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
PVI Laserkraft Bredaryd AB är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom plåtbearbetning med särskild kompetens inom laserskärning, kantpressning, svetsning och maskinbearbetning i fleroperationsmaskiner. Företaget är specialiserat på komplexa produkter och kvalificerad plåtbearbetning upp till 25 mm.
Bolaget är beläget i Bredaryd utanför Värnamo och har cirka 80 anställda.
PVI Laserkraft är en del av PVI Industries-koncernen.
Produktionstekniker med CNC-kompetens - PVI Laserkraft i Bredaryd
Vill du vara med och påverka, förbättra och utveckla? Hos PVI Laserkraft får du en unik möjlighet att kombinera teknisk kompetens med förbättringsarbete i ett växande företag på frammarsch. Vi gör en nysatsning och stärker vår organisation - nu söker vi en produktionstekniker som vill ta en nyckelroll i vår resa framåt.
Här blir du en del av ett företag som värdesätter precision, kvalitet och långsiktighet - och som ser din kompetens som en viktig del av vår fortsatta framgång. Vi är ett bolag där teknik möter hantverk och där varje medarbetare gör skillnad.
Du är...
En kunnig och engagerad person med erfarenhet av CNC-bearbetning, främst fräsning i fleroperationsmaskiner. Du behärskar ISO-programmering.
Har du erfarenhet av CAD/CAM, SolidWorks och EdgeCam är det ett stort plus. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att driva förbättringsarbete. Kunskap om Lean, PDCA och kvalitetsarbete är meriterande, liksom erfarenhet av verksamhetsledningssystem som IATF eller VDA.
Vi ser gärna att du har arbetat i affärssystemet Monitor, men viktigast är att du har drivkraft, vilja att lära och ett intresse för att utveckla både dig själv och verksamheten. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta, men är också trygg i att ta ansvar och leda projekt.
Du får...
En spännande och mångsidig roll där du kombinerar det operativa med det strategiska. Här får du chansen att arbeta nära produktionen och samtidigt vara med och forma framtidens arbetssätt. Ungefär hälften av din tid tillbringar du på kontoret med planering, projektledning och förbättringsarbete - där du driver initiativ som gör verklig skillnad. Resten av tiden är du ute i produktionen, där du får se dina idéer omsättas i praktiken och bidra till att skapa effektiva och hållbara lösningar.
Du blir en del av vårt produktionstekniska team, där du samarbetar tätt med produktionsledare och andra nyckelfunktioner. Hos oss finns stora möjligheter att växa och påverka - både i rollen och som person. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och framtidstro. Här får du ansvar och frihet, möjlighet att påverka och chansen att vara med och forma vår utveckling på riktigt.
Vi erbjuder...
En trygg och långsiktig anställning med kollektivavtal, arbetstidsförkortning och fem veckors semester enligt Teknikföretagens avtal. Vi satsar på hållbarhet och kvalitet i allt vi gör och ger dig en stabil grund att stå på - samtidigt som du får utrymme att utvecklas och ta nästa steg i din karriär. Hos oss kombineras teknik och precision med en kultur som värdesätter samarbete, kompetens och långsiktiga relationer. Du blir en viktig del av ett företag som är på väg framåt och som ser din kompetens som en avgörande del av vår fortsatta framgång.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar PVI Laserkraft med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9604145