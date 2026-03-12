Produktionstekniker / Kvalitetstekniker till Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden söker nu en produktionsteknisk ingenjör / kvalitetstekniker till ett innovativt tillverkningsföretag i norra Stockholm. Rollen passar dig som är industringenjör, produktionsingenjör, kvalitetstekniker, mättekniker eller CMM-tekniker och vill arbeta nära produktionen i en tekniskt avancerad miljö.
Du får en bred och ansvarsfull roll där du blir en viktig länk mellan produktion, kvalitet, konstruktion och utveckling, och arbetar nära operatörer, arbetsledare, tekniker och ledning för att driva förbättringar genom hela tillverkningskedjan.
Vad innebär jobbet?
I rollen arbetar du med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra produktionsprocesser inom plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling. Du har ett tydligt fokus på kvalitet, mätteknik och processtyrning och är en nyckelperson i företagets förbättrings- och kvalitetsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter
Arbeta med produktionstekniska och kvalitetsrelaterade förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet
Driva och delta i förbättringsarbete enligt LEAN-metodik (5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone m.fl.)
Arbeta med mätteknik, toleranser och kvalitetssäkring i produktionen
Utföra och analysera mätningar, inklusive arbete med CMM-mätmaskiner
Stödja produktion och arbetsledare vid avvikelser
Medverka vid kvalitetsreklamationer, rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder
Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och arbetsinstruktioner
Samverka med konstruktionsavdelningen kring ritningar, toleranser och tillverkningsmetoder
Delta i planering av underhåll, kalibrering och verifiering av mätutrustning
Säkerställa att rutiner, standarder och riktlinjer följs och vidareutvecklas
Företaget arbetar enligt ISO 9001-certifierat verksamhetssystem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en ingenjörs- eller teknikerbakgrund och trivs i gränslandet mellan produktion, kvalitet och teknik. Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Vi ser gärna att du har
Bakgrund som industringenjör, produktionsingenjör, kvalitetstekniker/-ingenjör, mättekniker eller CMM-tekniker
Minst 2 års erfarenhet inom tillverknings- eller verkstadsindustri
Goda kunskaper i ritningsläsning (mekaniska ritningar och toleranser)
Erfarenhet av mätteknik, mätutrustning och kvalitetskontroller
Erfarenhet av CMM-mätning och mätprogram (meriterande men starkt efterfrågat)
Praktisk förståelse för plåtbearbetning, svetsning och montering
Erfarenhet av ERP/MPS-system
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Meriterande (men inget krav)
Dokumenterad erfarenhet av LEAN och ständiga förbättringar
Erfarenhet av kalibrering av mätutrustning
Kunskaper inom automatisering
Erfarenhet av lasersvetsning
Elteknisk kompetens
Eftergymnasial utbildning inom produktion, kvalitet eller industriell teknik
Praktisk information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid
Plats: Norra Stockholm
Förmåner: Friskvårdsbidrag, konkurrenskraftig lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef
Varför WeStaff Sweden?
Hos WeStaff Sweden får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat och kunnigt team med över 30 års erfarenhet inom produktion, kvalitet och tillverkning.
Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar långsiktigt och nära både kunder och kandidater. Hos oss står personlig relation, trygghet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post. Läs mer på vår hemsida www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374295-1888839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9793174