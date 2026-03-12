Produktionstekniker / Kvalitetstekniker till Norra Stockholm!

WeStaff Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-03-12


Visa alla elektronikjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

WeStaff Sweden söker nu en produktionsteknisk ingenjör / kvalitetstekniker till ett innovativt tillverkningsföretag i norra Stockholm. Rollen passar dig som är industringenjör, produktionsingenjör, kvalitetstekniker, mättekniker eller CMM-tekniker och vill arbeta nära produktionen i en tekniskt avancerad miljö.
Du får en bred och ansvarsfull roll där du blir en viktig länk mellan produktion, kvalitet, konstruktion och utveckling, och arbetar nära operatörer, arbetsledare, tekniker och ledning för att driva förbättringar genom hela tillverkningskedjan.

Vad innebär jobbet?
I rollen arbetar du med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra produktionsprocesser inom plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling. Du har ett tydligt fokus på kvalitet, mätteknik och processtyrning och är en nyckelperson i företagets förbättrings- och kvalitetsarbete.

Exempel på arbetsuppgifter

Arbeta med produktionstekniska och kvalitetsrelaterade förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet

Driva och delta i förbättringsarbete enligt LEAN-metodik (5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone m.fl.)

Arbeta med mätteknik, toleranser och kvalitetssäkring i produktionen

Utföra och analysera mätningar, inklusive arbete med CMM-mätmaskiner

Stödja produktion och arbetsledare vid avvikelser

Medverka vid kvalitetsreklamationer, rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder

Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och arbetsinstruktioner

Samverka med konstruktionsavdelningen kring ritningar, toleranser och tillverkningsmetoder

Delta i planering av underhåll, kalibrering och verifiering av mätutrustning

Säkerställa att rutiner, standarder och riktlinjer följs och vidareutvecklas

Företaget arbetar enligt ISO 9001-certifierat verksamhetssystem.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en ingenjörs- eller teknikerbakgrund och trivs i gränslandet mellan produktion, kvalitet och teknik. Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.

Vi ser gärna att du har

Bakgrund som industringenjör, produktionsingenjör, kvalitetstekniker/-ingenjör, mättekniker eller CMM-tekniker

Minst 2 års erfarenhet inom tillverknings- eller verkstadsindustri

Goda kunskaper i ritningsläsning (mekaniska ritningar och toleranser)

Erfarenhet av mätteknik, mätutrustning och kvalitetskontroller

Erfarenhet av CMM-mätning och mätprogram (meriterande men starkt efterfrågat)

Praktisk förståelse för plåtbearbetning, svetsning och montering

Erfarenhet av ERP/MPS-system

Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Körkort och tillgång till bil

Meriterande (men inget krav)

Dokumenterad erfarenhet av LEAN och ständiga förbättringar

Erfarenhet av kalibrering av mätutrustning

Kunskaper inom automatisering

Erfarenhet av lasersvetsning

Elteknisk kompetens

Eftergymnasial utbildning inom produktion, kvalitet eller industriell teknik

Praktisk information

Start: Omgående

Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid

Plats: Norra Stockholm

Förmåner: Friskvårdsbidrag, konkurrenskraftig lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef

Varför WeStaff Sweden?
Hos WeStaff Sweden får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat och kunnigt team med över 30 års erfarenhet inom produktion, kvalitet och tillverkning.
Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar långsiktigt och nära både kunder och kandidater. Hos oss står personlig relation, trygghet och kvalitet i fokus.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post. Läs mer på vår hemsida www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374295-1888839".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9793174

Prenumerera på jobb från WeStaff Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WeStaff Sweden AB: