Produktionstekniker inom verktyg till högteknologisk industri
2026-04-24
Vi söker en produktionstekniker som vill arbeta med att utveckla och förbättra produktionsunderlag för verktyg inom flera affärsområden.
Om rollen
Som produktionstekniker arbetar du med att ta fram och utveckla produktionsunderlag för verktyg som används inom flera av verksamhetens affärsområden. Det handlar om allt från lyftdon och underhållsverktyg till hydraulpumpar, formverktyg i produktion, fräsfixturer samt vissa elverktyg.
Du ingår i ett engagerat team där samverkan mellan konstruktion, logistik och produktion är en naturlig del av arbetet. Rollen innebär att du deltar i projekt där du ansvarar för produktionstekniska delar kopplade till verktyg och testutrustning för flygplan och andra avancerade produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Hantera och granska konstruktionsunderlag
Bedöma tillverkningsbarhet och föreslå förbättringar
Optimera ledtider och materialåtgång
Bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt och processer
Samarbeta nära inköp för att identifiera och utveckla leverantörssamarbeten
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna med inriktning mot verktyg.
Antingen en produktionsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som har gett dig rätt kompetens för rollen.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med 3D- och CAD-verktyg
God datorvana
Goda kunskaper i Engelska & Svenska i tal & skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem, såsom IFS eller ERP, vilket är meriterande.
God förståelse för mekanisk bearbetning (Fräs, svarvning, slipning)
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider 7:30-16:30 med flextid
Ort: Linköping (arbete på plats)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
