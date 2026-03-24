Produktionstekniker inom Supply Chain sökes till Uppsala!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-03-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära produktionen och göra verklig skillnad i en tekniskt avancerad miljö? En roll där du får kombinera tekniskt ledarskap, problemlösning och förbättringsarbete.
Som Produktionstekniker blir du en del av Manufacturing Engineering Team inom Supply Chain hos vår kund - ett team bestående av 11 ingenjörer med bred kompetens inom produktion, kvalitet, kalibrering och processutveckling. Tillsammans arbetar ni nära produktionen för att säkerställa effektiva processer och hög produktkvalitet.
I rollen får du arbeta operativt och nära verksamheten med fokus på att identifiera förbättringsområden, lösa tekniska problem och driva utveckling i produktionen. Du har även ett viktigt ansvar inom kalibrering samt koordinering av produktionsrelaterade aktiviteter.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Driva förbättrad produktkvalitet genom att identifiera tillverkningsproblem, utveckla kostnadseffektiva lösningar samt säkerställa implementering i produktionen
Arbeta tillsammans med produktionspersonal för att lösa tillverknings- och kvalitetsproblem kopplade till metoder, processer, verktyg, utrustning och produktdesign
Ansvara för och koordinera kalibrering av verktyg och utrustning på site samt utföra intern kalibrering av utvalda verktyg
Koordinera manufacturing releases (produktionsgodkännanden/lanseringar)
Bidra till utveckling och förbättring av processer inom produktion och supply chain
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start i maj och som löper ett år framåt med möjligheter till förlängning eller anställning hos kunden för rätt person. Du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar i kundens lokaler i Uppsala.
Ingenjörsexamen inom mekanik, elektroteknik, industriell teknik eller liknande
(alternativt YH + erfarenhet eller gymnasieutbildning + längre erfarenhet)
Erfarenhet från produktion, teknik eller felsökning
Kunskap om kalibreringskrav och standarder
Förståelse för arbete enligt ISO 13485
God analytisk förmåga och planeringsförmåga
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Masterexamen inom teknik eller business
Erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet av medicinteknisk industri
Erfarenhet av förbättringsarbete och best practice
Vi söker dig som är strukturerad och datadriven, och som trivs i en roll där du får kombinera eget ansvar med nära samarbete. Du har ett starkt driv att förbättra processer och kvalitet, är kommunikativ och lösningsorienterad, och motiveras av att arbeta nära produktionen där du kan göra en konkret och tydlig skillnad.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Tveka inte att ansöka genom att skicka in ditt CV och personliga brev. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vendevägen 89 (visa karta
)
182 32 DANDERYD Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Therese Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9817430