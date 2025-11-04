Produktionstekniker inom skärande bearbetning
2025-11-04
Rototilt Group AB i Vindeln är ett internationellt bolag med flera dotterbolag runt om i världen. Vi är en av världens ledande företag inom produktsegmentet tiltrotatorer. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och strävar efter en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas.
Vår vision är lika enkel som självklar- Rototilt på varje grävmaskin.
Är du en driven produktionstekniker som vill arbeta i en utvecklande miljö? Lockas du av ett varierande arbete med stort inflytande över din vardag? Brinner du för att lösa tekniska frågor och driva förbättringar?
Vi växer och behöver förstärka vår organisation med ytterligare produktionstekniker inom skärande bearbetning. Med stort hjärta och engagemang vill du utveckla och förbättra våra produkter och processer. Du kommer att tillhöra avdelningen produktionsteknik, en viktig länk mellan konstruktion och produktion.
I vår fabrik i Vindeln tillverkar vi tiltrotatorn Rototilt, elsystem och andra tillbehör. Fabriken har processer för svets, skärande bearbetning i främst stål och segjärn, tvättprocesser, lackering samt montering av mekanik, el och hydraulik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Kritiskt granska konstruktioner och processer med avseende på kvalitet, säkerhet och kostnad och genom samarbete med konstruktörer, operatörer och andra tekniker ständigt förbättra våra processer.
Säkerställa processkvalitet och arbetsmiljö kopplat till de förädlingssteg som man ansvarar för.
Skapa och utveckla metoder kopplat till programmering och bearbetningsteknik.
Vara ett stöd i produktionens dagliga verksamhet.
Både självständigt och i grupp kunna genomföra förbättringar och driva metodutveckling inom maskinbearbetning.
Ta fram kalkyler för förbättringsarbete och investeringar i produktionen.
Du kommer att utvärdera tillverkningsmetoder, planera och koordinera införande av nya och ändrade artiklar i tillverkningen. Förutom produktutveckling och produktvårdsärenden kommer du att vara delaktig i investerings- och effektiviseringsprojekt.
Vi tror du är högskoleingenjör eller fått motsvarande kunskap genom arbetslivserfaret. Vår maskinpark innehåller både 4 och 5 axliga fleroperationsmaskiner med Siemens och Fanuc styrsystem vilka programmeras med NX Cam (Siemens), erfarenhet i dessa system är meriterande.
Vi söker en tekniskt kunnig person inom skärande bearbetning som med stort engagemang vill ta vår process till nästa nivå. Du är initiativrik och trivs med ett varierat arbete där du behöver vara drivande, självgående, strukturerad och ansvarstagande. Arbetet är fritt och ger utrymme för strategiskt tänkande, och du har förmågan att prioritera när arbetsbelastningen och tempot är högt.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt.
Vill du veta mer hör av dig till Andreas Johansson, Gruppchef Maskinbearbetning, 0933-232 24
Välkommen till Rototilt
