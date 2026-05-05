Produktionstekniker inom produktionsutveckling
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-05-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där du får vara nära produktionen och samtidigt arbeta mer analytiskt med beredning och processplanering. Uppdraget finns i en tillverkande verksamhet där fokus ligger på att utveckla produktionsprocesser med hög producerbarhet, effektivitet och kvalitet.
Här får du arbeta brett med både daglig support och långsiktig utveckling av processer, utrustning och arbetssätt. Rollen passar dig som trivs med att växla mellan praktiskt förbättringsarbete ute i verksamheten och mer strukturerat arbete vid skrivbordet. Det är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur produktion och processer utvecklas i en tekniskt komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu driver förbättringsarbete kopplat till utrustningar och processer med fokus på effektivitet och kvalitet.
Du arbetar med beredning och processplanering för att säkerställa producerbarhet.
Du implementerar produktförändringar och tar fram samt uppdaterar arbetsinstruktioner.
Du specificerar behov av verktyg och fixturer och stöttar vid uppstart av ny utrustning.
Du ger tekniskt stöd till monteringspersonal i det dagliga arbetet.
Du samarbetar med både interna och externa kontaktytor för att driva produktionen framåt.
KravRelevant akademisk utbildning inom produktionsteknik, eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet från producerande industri med god förståelse för produktionsprocesser.
Erfarenhet av beredning, processplanering eller motsvarande produktionstekniskt arbete.
Erfarenhet av förbättringsarbete och optimering av produktionsflöden.
Erfarenhet av Lean Production.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete med komplexa produkter.
Kunskap inom kompositteknik.
Erfarenhet av automatisering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7681348-1981660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Åkerbogatan 20 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9892059