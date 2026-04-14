Produktionstekniker inom Elektronikproduktion
Som Produktionstekniker hos oss på Syntronic får du en nyckelroll i att utveckla, förbättra och säkerställa en stabil och effektiv tillverkning i vår elektronikproduktion. Du arbetar nära produktionen och är den tekniska länken mellan R&D, kvalitet, inköp och operatörer - särskilt i samband med nya produkter, prototyper och upprampning i volym.
I vår HMLV-miljö varierar produkterna stort, tempot är högt och du får stor möjlighet att påverka både processer, maskinutrustning och arbetssätt. Du trivs i en miljö där man löser problem tillsammans och där du får vara både analytisk och praktisk när det behövs.
I rollen kommer du tillsammans med andra produktionstekniker att:
Utveckla och optimera produktionsflöden från elektronikmontering till slutmontering, inklusive layout, materialflöden, fixturer och stationer.
Planera och säkerställa logiska och effektiva flöden för nya och befintliga produkter - t.ex. placering av maskiner, slutmonteringsflöde, packningsflöde samt IQC/OQC-processer.
Ansvara för processer, metodik och dess kvalitet, för både elektronikmontering och slutmontering.
Delta i producerbarhetsanalyser (DFM/DFT), process-FMEA och tekniska förbättringsprojekt.
Stötta i NPI genom framtagning av metoder och processparametrar.
Driva installationer, kvalificeringar och investeringar i nya maskiner och tekniska lösningar.
Delta i och genomföra rotorsaksanalyser och arbeta strukturerat med dokumentation av ändringar och resultat.
Säkerställa att kvalitets-, ESD- och säkerhetskrav följs.
Ge tekniskt stöd till produktion och bidra till att maskiner och processer alltid är i bästa skick.
Vi söker dig som:
Har ingenjörsexamen inom produktionsteknik, maskinteknik, elektronik eller motsvarande.
Har 2-5 års erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna inom elektronik eller annan processintensiv industri.
Har kunskap inom processoptimering, tekniska installationer och analysmetodik.
Talar och skriver svenska och engelska.
Meriterande: erfarenhet av PLC, CE-märkning, maskinsäkerhet, teknisk dokumentation, SMT-utrustning, testmetodik eller automatisering.Publiceringsdatum2026-04-14Dina personliga egenskaper
Du är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en miljö där mycket händer samtidigt. Du gillar att lösa problem hands-on vid utrustningen, men också att jobba metodiskt och strukturerat över tid. Du samarbetar väl med andra och har en stark vilja att bidra till förbättring och utveckling.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret i Kumla.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 13 maj Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic AB
)
692 71 KUMLA
