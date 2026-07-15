Produktionstekniker inom Elektronik till Lumibird!
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Trivs du med att jobba nära produktionen och drivs av att förbättra processer samt lösa tekniska utmaningar? Då kan detta vara rollen för dig! Nu söker vi en produktionstekniker med fokus på elektronikmontering och elektronisk provning till Lumibird Photonics Sweden i Göteborg.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Friday söker för Lumibird Photonics Swedens räkning en produktionstekniker som vill vara med och utveckla företagets elektronikproduktion. Du blir del av ett produktionstekniskt team där du arbetar nära båda operatörer, kvalitet, produktion och R&D för att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser.
Rollen är bred och varierande. Du kommer till stor del arbeta med att utveckla och förbättra produktionsmetoder, stötta produktionen vid tekniska utmaningar samt säkerställa att nya produkter kan produceras på ett effektivt sätt. Du arbetar dels med långsiktiga förbättringsprojekt, dels med snabba problemlösningar när produktionen behöver stöd.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och förbättra metoder och processer inom elektronikproduktion.
Arbeta med ständiga förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet.
Felsöka produktionsproblem och ta fram avhjälpande åtgärder.
Validera och uppdatera produktionsmetoder samt tillhörande dokumentation.
Samarbeta nära R&D för att säkerställa att nya produkter kan produceras i produktionen.
Ge tekniskt stöd till produktionen och arbeta nära operatörerna i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:Har några års erfarenhet av produktionstekniskt arbete.
Har god förståelse för elektronikmontering, lödning och kablage.
Tidigare drivit förbättringsarbete inom produktion.
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, då båda språken används i arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av elektronisk eller optisk provning.
Arbetat med processutveckling och Lean eller andra förbättringsmetoder.
Erfarenhet från försvarsindustrin eller annan högteknologisk tillverkning.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad och prestigelös person som trivs ute i verksamheten tillsammans med produktionen. Du har ett tekniskt intresse, är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att driva förbättringar samtidigt som du har lätt för att samarbeta med människor i olika funktioner.
Om kundföretaget:
Lumibird Photonics Sweden är en del av den internationella Lumibird-koncernen – en ledande aktör inom avancerad laserteknik och fotonik. Företaget utvecklar och tillverkar högpresterande lasersystem och elektrooptiska lösningar som används i några av världens mest tekniskt krävande tillämpningar, inom bland annat försvar, industri, forskning och rymd. Med fokus på innovation, kvalitet och hög teknisk kompetens erbjuder Lumibird en utvecklande arbetsmiljö där du får vara med och bidra till framtidens avancerade tekniklösningar. Du kan se och höra mer från Lumibird själva i deras egen presentation här.
Om anställningen:
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Ambitionen därefter är att du blir tillsvidareanställd hos vår kund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningen har vår kunds krav på säkerhetsklassplacering vilket kan medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig info:Omfattning: Heltid.
Start: September
Placering: Göteborg.
Lön: Marknadsmässig.
Kontaktperson: Alicia Jansson.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som techtalang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Väst Jobbnummer
10003886