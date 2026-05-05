Produktionstekniker i Lund inom klipp & press - fokus på förbättringsarbete
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-05-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära produktionen och optimera klipp- och pressprocesser? Vi söker en nyfiken produktionstekniker som drivs av förbättringsarbete, tekniska utmaningar och samarbete i en modern industrimiljö.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Vill du arbeta nära produktionen och vara med och optimera klipp- och pressprocesser? Vi söker nu en produktionstekniker i ett visstidsuppdrag via Academic Work till december 2026. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, R&D och teknikteam där du driver förbättringsarbete, analyserar processer och utvecklar våra press- och klipplinjer. Här får du en viktig roll i att säkerställa kvalitet, effektivitet och kontinuerlig utveckling i en modern industrimiljö.Dina arbetsuppgifter
Utvärdera klippverktygens prestanda och optimera press- och klipplinjer
Skapa och uppdatera klipp- och pressprogram samt delta i provkörningar
Driva och följa upp förbättringsarbete i produktionen
Stötta verktygsunderhåll och produktion i tekniska frågor
Medverka i produktionstekniska projekt och produktinföranden
Ta fram tekniska lösningar, instruktioner och dokumentation
Samarbeta med R&D, interna teknikfunktioner och externa leverantörer
Stötta och utbilda produktionens personal i det dagliga arbetet
Driva och implementera förbättringsförslag från produktionen
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har god förståelse för tillverkningsprocesser, gärna inom plåtbearbetning (klippning och pressning)
Har erfarenhet av arbete med verktyg (tooling)
Har god förståelse för processförbättring och kontinuerligt förbättringsarbete
Kan utföra dataanalys och arbeta med uppföljning av processparametrar
Har förmåga att skapa teknisk dokumentation och instruktioner
Har kunskap inom kvalitetssäkring och kvalitetsarbete
Har förståelse för produktionsteknik och industriella processflöden
Är nyfiken, analytisk och trivs i en roll där teknik, data och produktion möts
Har god samarbetsförmåga och trivs i tvärfunktionella team (produktion, R&D, teknik)
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av programmering i industriell miljö
Erfarenhet från produktionstekniska projekt eller produktinföranden
Erfarenhet av Lean eller liknande förbättringsarbete
Erfarenhet av press- och klippprocesser i industrin
Erfarenhet av att stötta eller utbilda operatörer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CW0XW0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9891124