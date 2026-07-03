Produktionstekniker för verktyg inom flygindustrin
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-03
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du ha en varierande roll där du får arbeta både praktiskt och teoretiskt? Som produktionstekniker hos oss ansvarar du för att samordna och ser till att dina kollegor har rätt material till tillverkning, underhåll och reparation av verktyg till flygplanstillverkningen.
Du planerar arbetet, beställer material och vid behov kalkylerar insatser. Dessutom stöttar du produktionsgrupperna genom att hantera inköp av verktyg och beställningar från underleverantörer.
Hos oss får du arbeta både självständigt och i team inom ett brett och spännande verksamhetsområde med stora möjligheter till utveckling. Publiceringsdatum2026-07-03Profil
För att trivas i denna roll behöver du vara lösningsorienterad, initiativtagande och trivas med att ha många bollar i luften. Du är en spindel i nätet som tar ansvar och ser till att saker blir gjorda.
Eftersom du samarbetar med många olika yrkesgrupper är det viktigt att du är tydlig och rak i din kommunikation. Erfarenhet av maskiner är en fördel, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi söker dig som:
Du har en grundläggande teknisk förståelse, gärna inom mekanik, hydraulik eller el, samt erfarenhet av underhållsarbete är meriterande.
Har god datorvana.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Observera att på grund av semesterperioder kan återkoppling på din ansökan dröja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992445