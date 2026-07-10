Produktionstekniker för uppdrag mot försvarsindustrin
Aq Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionstekniker får du en varierande och utvecklande vardag med stor frihet och eget ansvar för dina produkter. Rollen innebär också ett ansvar för att driva och säkerställa effektivitet och produktivitet i tillverkningsprocessen. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team med engagerade och kunniga kollegor där ni tillsammans ser till att leverera till rätt kvalitet, rätt kostnad och i rätt tid.
Som produktionstekniker kommer du att arbeta tvärfunktionellt med samtliga intressenter där du agerar som en teknisk expert.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för produktion och kvalitén på din/dina produkter
Planering, uppföljning och kontrollering av produktionen.
Agera som expert gällande produktionstekniska frågor.
Deltar i teknikutveckling och industrialiserar nya metoder, processer och arbetssätt.
Uppdraget kräver att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget medför även krav på visst medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom industriell ekonomi, maskinteknik eller liknande område. Har du erfarenhet från producerande industri eller har arbetat tidigare i en liknande roll är detta meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken och kreativ person som gillar att tänka utanför boxen och har ett driv att vilja utvecklas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser att du är en strukturerad och lösningsfokuserad person. Du trivs både med att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Vi ser även att du har en god teknisk förståelse och behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. På grund av semestertider sker urval och återkoppling först efter sommaren.
Kontaktuppgifter
Carl ChristensenCarl.christensen@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052934-2096661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Flygfältsvägen 7 (visa karta
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461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9999584