Produktionstekniker fokus på förbättringsarbete och produktionsutveckling
2026-05-05
Vår kund söker en Produktionstekniker till ett långsiktigt uppdrag inom tillverkningsindustrin i Linköping. Rollen passar dig som vill kombinera praktiskt arbete nära produktionen med mer analytiskt arbete inom beredning och processplanering.
Om uppdraget
Som produktionstekniker arbetar du med både support och utveckling av produktionsprocesser med fokus på producerbarhet, effektivitet och kvalitet. Rollen är varierad och delas mellan cirka 50 % produktionsnära arbete och 50 % skrivbordsarbete, såsom beredning och processplanering.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att
Driva förbättringsarbete av utrustningar och processer med fokus på effektivitet och kvalitet
Arbeta med beredning och processplanering för att säkerställa producerbarhet
Implementera produktförändringar samt ta fram och uppdatera arbetsinstruktioner
Specificera behov av verktyg och fixturer samt stötta vid uppstart av ny utrustning
Ge tekniskt stöd till monteringspersonal i det dagliga arbetet
Samverka med både interna och externa kontaktytor

Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom produktionsteknik, alternativt motsvarande erfarenhet
3 års erfarenhet från producerande industri med god förståelse för produktionsprocesser
Erfarenhet av beredning, processplanering eller motsvarande produktionstekniskt arbete
Erfarenhet av förbättringsarbete och optimering av produktionsflöden
Erfarenhet av Lean Production
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av arbete med komplexa produkter
Kunskap inom kompositteknik
Erfarenhet av automatisering
Övrig information:
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: 2026-06-01 till 2026-12-31
Möjlighet till förlängning: Ja
Säkerhetsprövning: Krävs (RK) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9893542