Produktionstekniker Färdigställningen/Betning 16
2025-08-15
Alleima och Sandviken Hot söker en ny kollega till Färdigställningen där man får möjligheten att utvecklas som person och ansvara för att stärka vår produktion. Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad medarbetare som produktionstekniker till Betning 16. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en omväxlande miljö där du har förmånen att kombinera din passion för både människor och teknik.
Din roll
I rollen som Produktionstekniker är du ansvarig för betningsprocessen som rengör våra rör efter Extrusion med hjälp av kemiska processer. Fokusområden för dig som tekniker är att arbeta med utveckling och förbättra processerna mot bättre prestanda, effektivitet samt kostnader.
Arbetsuppgifter innefattar:
Du arbetar i ett nära samarbete tillsammans med produktionen för att koordinera utvecklings- och investeringsprojekt,
Delta i de praktiska arbete tillsammans med operatörer och olika supportfunktioner inom företaget.
Du deltar även i den dagliga verksamheten där du är ett naturligt stöd vid problemlösning och avvikelsehantering.
Rollen har en administrativ del där man utvecklar befintliga underhållsplaner för att se till att betningen utvecklas framåt
I ditt arbete förväntas du kontinuerligt föreslå förbättringar samt arbeta mot dessa.
Din Profil
Vi söker dig med en teknisk/mekanisk gymnasieutbildning alternativt arbetslivserfarenhet som anses motsvarande. Du som person har tidigare erfarenheter inom tillverkningsindustrin och de är meriterande om du har tidigare erfarenhet av våra betningsprocesser. Vi ser att du har goda kunskaper i Microsoft Office likväl som dina kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper som utmärks av att du brinner för utveckling och ständiga förbättringar. Du är en kommunikativ person som vill utveckla arbetssätt tillsammans med organisationen genom att vara en flödeschefens förlängda arm i att hjälpa leda gruppen. Vi ser även att du är en person som har säkerhet i fokus. Du som person uppskattar att ha initiativ och är trygg att ta beslut och arbeta självständigt i kommunikation med dina kollegor.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tänkesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: effektivare, lönsammare och hållbarare
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Staffan Wigert, rekryterande chef, +46 70 616 71 57
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2025-08-15Facklig kontakt
Linda Lindström, IF Metall, +46 70 273 44 14
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-07.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov som gör att vi uppnår våra affärsmässiga mål genom vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
