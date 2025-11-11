Produktionstekniker - Prototypes and Tools
2025-11-11
Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige.
Om rollen
Som produktionstekniker hos oss kommer du att jobba i en tvärfunktionell miljö med varierande arbetsuppgifter, där kunden, kvaliteten och leveransprecisionen står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen har du ansvar för både anskaffning av nya maskiner och försäljning av gamla för vår två verkstäder samt att se till projektet uppfyller överenskommen tidplan, budget samt uppnår förväntad kvalitet utifrån den specifika produkten. Som en del av ett projektteam leder och driver du projekt från förstudie till överlämning gentemot aktuellt verkstad enligt PEIP. Du ansvarar för att flöde, kapacitet och tidplan uppnår överenskomna mål.
Vidare krävs utförande av riskanalyser kring arbetsmiljö och projektrisker för att säkerställa en säker leverans. Du kommer även att behöva rapportera kontinuerlig status och projektuppföljning till styrgruppen.
Vem är du?
Du har en civilingenjörsexamen inom relevant område, är ambitiös samt har viljan att utvecklas som person med hjälp av din chef och dina kollegor. Antingen besitter du eller ser potential till att utveckla följande egenskaper: lösningsorienterad, god planeringsförmåga och ett stort engagemang för att driva projekt och köra det i mål.
Du har en naturlig förmåga att kommunicera, god samarbetsförmåga samt behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. Vidare tar du gärna egna initiativ och du har förmågan att leda, följa upp och motivera en projektgrupp och kunna hålla flera bollar i luften. Du har ett stort engagemang för ditt uppdrag och du är duktig på att bygga relationer samt ser problemlösning som motivation i din arbetsroll. Du har kunskap och erfarenhet inom CAD, ritningsläsning, PEIP, LayCAD och TFP.
Vilka är vi?
Vi är stolta över att vara en nyckelaktör i Scanias framgång och bidrar till övergången mot elektrifierade och hållbara transportsystem. Vår verksamhet fokuserar på att tillverka och konstruera en mängd olika utrustningar för produktutveckling och produktionsenheter. Vi erbjuder allt från enkla verktyg till komplexa lösningar, inklusive, maskinreservdelar samt experiment- och prototypartiklar. Vår främsta uppgift är att stödja Scanias produktion vid akuta problem och störningar. Som en av flera leverantörer till Scania ställs vi inför höga krav från våra kompetenta kunder. Detta utmanar oss att ständigt förbättra oss och leverera högkvalitativa lösningar. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där kreativa diskussioner och samarbeten är centrala för att lösa både stora och små problem på ett effektivt sätt.
Vi tror på kraften i olikheter och jobbar målmedvetet för att skapa en arbetsplats där fler kvinnor får ta plats inom tekniska roller. Jämställdhet och mångfald är inte bara värderingar, det är en självklar del av vårt dagliga arbete.
Jag som rekryterande chef har haft olika chefsroller både på Scania och utanför Scania och jag drivs av att jobba med grupp och individutveckling. Mitt huvudsyfte som din chef är att säkerställa att du känner dig trygg i vårt spelsystem, att du får den stöttning och de utmaningar du behöver för att kunna utvecklas i din roll, i gruppen och på Scania. För mig är det viktigt att vi lyckas tillsammans och vi har roligt på vägen
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Ansök så snart som möjligt, senast 2025-11-25. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta rekryterande chef: Al-Attar Hadil, hadil.al-attar@scania.com
