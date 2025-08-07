Produktionstekniker - Elme Spreader Ab - Älmhult
På huvudkontoret i Älmhult sker all utveckling och tillverkning av våra lyftok för containerhantering. Vi är idag marknadsledande inom lyftutrustning för containerhantering inom det mobila segmentet.
För oss har samarbete och ödmjukhet en framstående plats i vår kultur. Din förmåga att se medarbetare och möta dem på det sättet de önskar är av största vikt för oss. Vi strävar efter att ha en personlig atmosfär, där alla ska kunna prata med alla. På ELME hjälps alla åt oavsett vilken titel du har eller vilken avdelning du jobbar på. Du är viktig för oss som person. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och en chans att växa tillsammans med oss.
Vill du vara en del av en modern produktionsanläggning där vi har låg personalomsättning och en riktigt bra arbetsmiljö?
Vi satsar stort på vårt produktionstekniska arbete och söker därför just dig!
Om rollen hos oss:
Som produktionstekniker hos oss på ELME kommer du att arbeta med vår bearbetningsavdelning och ett stöd för övrig produktion.
Hos oss kommer du att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete inom tillverkning, säkerhet, kvalitét, arbetsmiljö och effektivitet. Du jobbar nära teknikavdelningen och är delaktig i implementering av ny utrustning och nya produkter i produktionen samt förbättringar på befintlig utrustning.
Du får stor frihet att hitta förbättringar, optimera flöden och bidra till en säkrare och smartare produktion. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse, särskilt inom mekanik och teknik. Har du erfarenhet av automation och affärssystem så är det en fördel.
• Vid behov medverka som projektdeltagare vid olika projekt där behov av produktionsteknik finns.
• Vid behov utbilda & utveckla produktionspersonal.
• Upprätta & revidera arbetsinstruktioner för ansvarsområde.
• Vid behov genomföra tidsstudier.
• Vara delaktig vid utveckling/byggnation av fixturer och övrig produktionsteknisk utrustning.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har ett naturligt driv att förbättra och utveckla processer. Du har en analytisk förmåga och ett öga för detaljer, samtidigt som du kan se helheten och fatta beslut när det behövs. Att ta initiativ och lösa problem på ett kreativt och strukturerat sätt är en självklarhet för dig. Du gillar att driva projekt och göra rotorsaksanalyser.
Du har eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom skärande bearbetning. Dessutom förväntar vi oss att du har hög kompetens av CNC-programmering och är systemvan och talar och skriver svenska obehindrat.
Meriterande: kompetens / erfarenhet av CAM-beredning.
För att lyckas i rollen hos oss behöver du vara nyfiken, lyhörd och ha en god kommunikativ förmåga.
Varför ELME ?
Vi är ett företag där engagemang, kreativitet och prestigelöshet genomsyrar allt vi gör. Här får du arbeta i en organisation med stor frihet och ansvar. Vi ser till att leverera i tid, löser utmaningar och gör jobbet tillsammans - som ett team.
START: Efter överenskommelse
PLATS: Älmhult
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
I denna rekryteringen samarbetar Elme Spreader med FSK . Ansvariga rekryterare är Theresia Andersson.
Spana in filmen nedan för att hänga med bakom kuliserna och se hur det är att jobba på ELME!
