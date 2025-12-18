Produktionstekniker - Dana Spicer Nordiska Kardan AB
Tacting AB / Maskiningenjörsjobb / Åmål Visa alla maskiningenjörsjobb i Åmål
2025-12-18
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta dig an en nyckelroll i att driva vår produktion till nya, banbrytande nivåer. Välkommen till Dana där du blir en del av vårt engagerade team och får möjlighet att göra skillnad och forma framtidens tillverkning!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som Produktionstekniker får du möjligheten att utveckla och säkerställa effektiva, stabila och standardiserade tillverkningsprocesser i vår fabrik. Vi har ett tydligt fokus på standardiserat arbete, dokumentation och förbättring av arbetssätt i produktionen, och det finns stora möjligheter att påverka och göra verklig skillnad.
Du arbetar nära våra medarbetare för att säkerställa att rätt standarder, instruktioner och arbetssätt finns på plats - och att de faktiskt fungerar i vardagen. En viktig del av rollen är att analysera nuläget, identifiera gap och driva förbättringar kopplat till kvalitet, effektivitet och bemanning. Arbetet innebär även teknisk administration och dokumentation kopplat till kundkrav inom IATF och ISO.
Du rapporterar till teknisk chef och blir en del av ett kunnigt team av produktionstekniker som tillsammans arbetar med vårt moderniseringsprojekt på Dana Spicer Nordiska Kardan AB.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla, förbättra och implementera standardiserat arbete i produktionen
• Säkerställa att processer och dokumentation uppfyller krav enligt IATF och ISO
• Delta i och driva förbättrings-, investerings- och automationsprojekt
• Stötta produktion och andra funktioner vid avvikelser och förändringar
• Samverka tätt med operatörer och interna avdelningar
Tjänsten är placerad i Åmål.
Om dig
Vi tror att du är en person som älskar att ta initiativ och driva saker framåt. Du trivs i en dynamisk miljö där tempot är högt och möjligheterna många. Att samarbeta över gränser och bygga relationer med olika funktioner är något du gör med lätthet - och du ser styrkan i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.
Du är strukturerad och analytisk, med ett skarpt öga för detaljer. Samtidigt har du förmågan att se helheten och hitta lösningar som gör skillnad. Kvalitet och produktivitet är självklarheter för dig, och du har alltid kundens behov i fokus. När utmaningar uppstår behåller du lugnet och agerar professionellt - för dig är varje problem en möjlighet att skapa förbättring.Kvalifikationer
• Eftergymnasial teknisk utbildning, exempelvis maskiningenjör
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Stort tekniskt intresse
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som produktionstekniker eller liknande roll
• Erfarenhet från fordonsindustrin eller annan tung industri
• Kunskap inom CAD
• Erfarenhet av standardiserat arbete, beredning eller förbättringsarbete
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en roll med stor variation och möjlighet att arbeta i en miljö som värdesätter samarbete och kreativitet. Du får en chans att påverka och göra skillnad i den spännande fas vi befinner oss i med sikte på hållbara teknologier och processer. Din arbetsplats är i Åmål vid vackra Vänern, hit tar du dig enkelt med tåg och efter en kort promenad är du på plats. Upplev det bästa av två världar - en global verksamhet med en lokal familjär känsla!
Vi vill prata mer med dig
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Hör gärna av dig vid frågor till elin.skau@tacting.com
eller bengt.liback@tacting.com
Välkommen med din ansökan senast den 14 januari!
Dana is a global leader in the supply of highly engineered driveline, sealing, and thermal-management technologies that improve the efficiency and performance of vehicles with both conventional and alternative-energy powertrains. Serving three primary markets - passenger vehicle, commercial truck, and off-highway equipment - Dana provides the world's original-equipment manufacturers and the aftermarket with local product and service support through a network of nearly 100 engineering, manufacturing, and distribution facilities.
Join our team of 40,000 problem solvers who are fostering a culture of innovation by leveraging the diverse perspectives of our global team. We believe in facing challenges head-on by finding opportunity and uncovering possibility, where roadblocks and barriers become targets instead of obstacles. We are One Dana with limitless opportunity. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Elin Skau elin.skau@tacting.com +46 73-529 69 67 Jobbnummer
9653011