Produktionsserviceoperatör sökes till uppdrag i Norrköping
Skill Kompetenspartner AB / Logistikjobb / Norrköping
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Vi söker nu engagerade individer för kommande uppdrag hos våra kunder i Norrköping med omnejd. Våra kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med andra skickliga medarbetare strävar efter att uppnå kundens mål.Arbetsuppgifter
Som produktionsserviceoperatör ansvarar du för att stödja produktionen genom service, logistik och materialhantering.
I rollen ingår bland annat att:
Säkerställa intern logistik genom lastning, lossning, godsmottagning samt packetering och avsändning
Hantera avfall, återvinning och beställning av förbrukningsmaterial i samarbete med externa aktörer
Utföra lagerhantering, administrativa uppgifter och rapportering i affärssystem
Stötta underhåll och produktion genom hantering av reservdelar och intern service
Arbeta enligt gällande säkerhetsrutiner samt delta i 5S-arbete, skyddsronder och HSE-aktiviteter
Arbetstid: DagtidProfil
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och resultatinriktad, med förmåga att fatta självständiga beslut och arbeta metodiskt enligt givna rutiner. Du trivs i team, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö, samtidigt som du tar dig snabbt an nya uppgifter.Kvalifikationer
Teknisk utbildning eller motsvarande
Erfarenhet från tillverknings- eller produktionsmiljö
Grundläggande kunskaper i MS Office
Truckkort
Flytande svenska i tal och skrift, engelska på god nivå
Meriterande:
Erfarenhet av LEAN-principer (t.ex. 5S, TPM)
Erfarenhet av produktionsstyrsystem, robotstyrning eller SAP
Erfarenhet av kemikaliehantering
Ansökningsförfarande:
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
eller 011-470 53 06.
Anställning: Konsult via Skill med god möjlighet till övertag
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7060095-1919273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
602 40 NORRKÖPING
